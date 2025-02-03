Безумие и вопросы: Эколог Пешков призвал власти раскрыть подробности утилизации мазута
Мазут необходимо утилизировать как химическое сырье, не хотелось бы, чтобы под видом очистки загрязнялись ранее не загрязненные территории, заявил НСН Андрей Пешков.
Очисткой грунта от нефтепродуктов должны заниматься знающие люди, заявил в эфире НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Ученые НИПИ при содействии Всероссийского общества охраны природы ранее провели анализ проб грунта с очищенного от крупных мазутных фракций берега Анапы. Научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Московскому комсомольцу» о том, что содержание самого опасного канцерогена – бензапирена - более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Пешков отметил, что просеивание грунта не очищает песок от всех нефтепродуктов.
«Просеивание грунта однозначно не очищает от нефтепродуктов, не избавляет грунт от пленок. Просеивание может очищать лишь от крупных фракций слипшихся мазутных комков, там могут быть водоросли, мертвые рачки, гидробионты и так далее. Энтузиастам больше спасибо, но это не значит, что они могут сделать то, что нужно. Этим должны заниматься те, кто понимает, как правильно все делать. У меня десятки вопросов к тому, как производились работы по песку, куда и как все эти опасные отходы транспортировались, куда складировались, как они влияют на окружающую среду. Не хотелось бы, чтобы под видом очистки загрязнялись ранее не загрязненные территории. Мазут надо перерабатывать как химическое сырье, потому что это углеводород. Просто уничтожать его атмосферным сжиганием – безумие», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь волонтер Людмила Заморина рассказала НСН, что каждый день занимается очисткой черноморского побережья.
«С 18 декабря на пляжах чистим побережье Черного моря. Теперь каждый день начинается с поездки на очистку береговой линии. Главное - видны результаты. Конечно, идешь по берегу, собираешь мазутные фракции, они блестят как черный жемчуг, складываешь в мешок. На обратном пути опять новые выбросы. Мы справимся! Общая беда еще больше объединила. Очистим наше море для наших горожан и гостей», - поделилась волонтер.
Ранее Пешков заявил НСН, что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
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