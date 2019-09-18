Протоиерей Чаплин: Расстреливать бунтовщиков на улицах, это в высшей степени по-христиански!

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал открытое письмо священнослужителей, в котором они призвали отменить приговоры фигурантам так называемого московского дела. Кипшидзе, обращаясь к подписантам, заявил, что «политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой». По его словам, борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что священники высказываются по общественно значимым темам.

«Я абсолютно уверен в том, что священники могут высказываться, хотя под этим письмом я бы не подписался. И в Восточной Римской империи, которую у нас не очень правильно называют Византией, многие пастыри, в том числе святые, критиковали власть, рассуждали на общественно значимые темы. Было и у нас так в начале XX века. Только в советское время у нас высказывались исключительно либо патриарх, либо несколько митрополитов и авторов официозного журнала московской патриархии.

На самом деле сам патриарх Кирилл, когда был митрополитом, очень много рассуждал на общественно-значимые темы. Вообще, я считаю, что высказывания духовенства по граждански значимым темам – это нормальная вещь, так было всегда, так всегда будет. Тот, кто пытается сейчас ограничить свободу какого-либо высказывания, просто утратил контакт с реальностью», - сказал он.