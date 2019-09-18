Протоиерей Чаплин: Расстреливать бунтовщиков на улицах, это в высшей степени по-христиански!
Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал в эфире НСН письмо священников в защиту участников массовых протестов на улицах Москвы, а также приговор актеру Устинову.
Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал открытое письмо священнослужителей, в котором они призвали отменить приговоры фигурантам так называемого московского дела. Кипшидзе, обращаясь к подписантам, заявил, что «политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой». По его словам, борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви.
Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что священники высказываются по общественно значимым темам.
«Я абсолютно уверен в том, что священники могут высказываться, хотя под этим письмом я бы не подписался. И в Восточной Римской империи, которую у нас не очень правильно называют Византией, многие пастыри, в том числе святые, критиковали власть, рассуждали на общественно значимые темы. Было и у нас так в начале XX века. Только в советское время у нас высказывались исключительно либо патриарх, либо несколько митрополитов и авторов официозного журнала московской патриархии.
На самом деле сам патриарх Кирилл, когда был митрополитом, очень много рассуждал на общественно-значимые темы. Вообще, я считаю, что высказывания духовенства по граждански значимым темам – это нормальная вещь, так было всегда, так всегда будет. Тот, кто пытается сейчас ограничить свободу какого-либо высказывания, просто утратил контакт с реальностью», - сказал он.
При этом протоиерей подчеркнул, что под письмом подписались священнослужители, входящие в «либеральный круг» РПЦ.
«Само письмо имеет очень яркоокрашенный либеральный характер. Духовенство, которое высказывается, это известный либеральный круг, которое концентрируется вокруг известных сайтов либеральной направленности. Некоторые подписанты этого письма – известные деятели либерального движения еще с 70-х и 80-х годов. Эти люди тоже имеют право на свою позицию, но у меня есть к ним несколько вопросов. Я сам высказывался по делу Константина Котова (один из осужденных после митингов в Москве – НСН), я считаю, что приговор ему слишком суров, нет ни одного свидетельства, что этот человек применял силу в отношении правоохранителей. Плохо, что суд не рассмотрел некоторые контраргументы, в частности, видеозапись, которую предлагали суду приобщить к делу. Я надеюсь, суд более высокой инстанции эту видеозапись и другие контраргументы рассмотрит. Судя по всему, не применял силу и господин Устинов», - добавил протоиерей.
Чаплин отметил, что выступает за максимально жесткое наказание для тех, кто применяют силу против сотрудников правоохранительных органов. При этом он обратился к истории и заявил, что «кровавое воскресенье» в 1905 году в Москве спровоцировали сами демонстранты, которые первыми открыли огонь по полицейским. По словам протоиерея, тогда власть поступила правильно и «по-христиански».
«В случаях, когда к полицейским применяют силу, наказание должно быть не просто очень жестким, а демонстративно жестким. Чтобы ни у кого даже в мыслях не возникало намерения покуситься на тех, кто охраняет закон. Более того, я считаю, что массовые беспорядки должны очень жестко пресекаться. Если когда-либо пойдет речь о вооруженном бунте, как в 1905 году в России, в этом случае власть поступала правильно. Толпа эта была остановлена стрельбой, это было очень правильно, сделано в русле того, что всегда делали христианские правители.
Власть применила артиллерию против бунтовщиков на Пресне, это было сделано в высшей степени правильно и в высшей степени по-христиански. Власти должны заботиться не только о тех, кто высказывает какую-то критику, но, в первую очередь, о большинстве народа. Если существует угроза, что вооруженный бунт лишит народ своего государства, его целостности, свободы и независимости, против него нужно бороться, применяя все силы. Так же, как и против тех внешних спонсоров, которые могут этот бунт стимулировать», - сказал Чаплин.
Ранее в Москве вынесли приговор актеру Павла Устинову – его посадили на 3,5 года за то, что он якобы вывихнул плечо росгвардейцу в Москве во время несанкционированного митинга. В поддержку актера и других фигурантов «московского дела» выступили известные артисты, представители шоу-бизнеса и общественность. Поводом послужила видеозапись с места задержания Устинова, на котором видно, что актер не оказывал сопротивления росгвардейцам.
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