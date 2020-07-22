Бывшим полицейским – свободу, Голунову – новое дело

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что против пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В начале года были арестованы Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Потерпевшим по этому делу был признан сам Голунов. По версии следствия, организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста стал Ляховец. Всем фигурантам вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков. Все они выйдут на свободу в конце следующей недели.

Более того, Ляховец заявил в Мосгорсуде, что добивается возобновления дела против Голунова. Как отмечает «Интерфакс», он уже не раз говорил, что журналиста задержали обоснованно, а его дело закрыли по политическим причинам. По его словам, он написал обращения «в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова», которое, как он считает, было прекращено незаконно и необоснованно.

Сам Голунов, как выяснилось неделю назад, тоже не считает закрытой историю с его задержанием. Ранее стало известно о его намерении взыскать пять миллионов рублей с бывших полицейских, которые участвовали в его задержании – по миллиону с каждого. О подаче соответствующего заявления в Следственный комитет он написал в соцсетях. По словам Голунова, он внимательно изучил работу пятерых бывших сотрудников полиции за последние несколько лет и пришел к выводу, что его дело было для них «явно не единственным опытом фальсификации доказательств». Их деятельность в органах МВД журналист назвал «имитацией борьбы с наркотрафиком».

