Ивана Голунова признали вменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо отклонений у журналиста Ивана Голунова, которому год назад подкинули наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты психиатрического исследования.
«По своему психическому состоянию Голунов в юридически значимый период мог понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий», - цитирует агентство документ.
В начале марта стало известно, что Следственный комитет направил Голунова на психиатрическую экспертизу. Сам он заявил, что в детстве наблюдался у психиатра, однако в 2002 году его «карточка ушла в архив» в связи с неактуальностью. Кроме того, в 2013 году он получил паспорт моряка, что невозможно при психических отклонениях.
Напомним, Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Однако позже выяснилось, что наркотики ему были умышленно подкинуты. Задерживавшие журналиста оперативники арестованы.
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