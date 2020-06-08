Ивана Голунова признали вменяемым

«По своему психическому состоянию Голунов в юридически значимый период мог понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий», - цитирует агентство документ.



В начале марта стало известно, что Следственный комитет направил Голунова на психиатрическую экспертизу. Сам он заявил, что в детстве наблюдался у психиатра, однако в 2002 году его «карточка ушла в архив» в связи с неактуальностью. Кроме того, в 2013 году он получил паспорт моряка, что невозможно при психических отклонениях.



Напомним, Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. Однако позже выяснилось, что наркотики ему были умышленно подкинуты. Задерживавшие журналиста оперативники арестованы.

