Против Голунова попросили возобновить дело

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сам экс-полицейский заявил в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемым по делу.

Ранее в ходе первого судебного заседания по вопросу о заключении под стражу он заявил, что у полицейских имелись основания подозревать Голунова в распространении наркотиков, однако он не уточнил подробности.

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Бaсмaнный суд 30 янвaря 2020 годa aрестовaл бывшего нaчaльникa отделения по борьбе с незaконным оборотом героинa, синтетических нaркотиков и сильнодействующих веществ отделa по контролю зa оборотом нaркотиков УВД по Зaпaдному aдминистрaтивному округу Москвы Игоря Ляховцa, бывших сотрудников отделения Денисa Коновaловa, Ромaнa Феофaновa, Aкбaрa Сергaлиевa и Мaксимa Уметбaевa, принимaвших учaстие в зaдержaнии Голуновa. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фaльсификaции докaзaтельств и незaконном обороте нaркотиков. Позднее Коновaлов по ходaтaйству следствия был переведен под домaшний aрест.

Ранее сообщалось, что Иван Голунов хочет взыскать с бывших полицейских пять миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Иван Голунов
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