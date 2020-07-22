Против Голунова попросили возобновить дело

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сам экс-полицейский заявил в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемым по делу.

Ранее в ходе первого судебного заседания по вопросу о заключении под стражу он заявил, что у полицейских имелись основания подозревать Голунова в распространении наркотиков, однако он не уточнил подробности.