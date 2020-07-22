Против Голунова попросили возобновить дело
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сам экс-полицейский заявил в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление ареста обвиняемым по делу.
Ранее в ходе первого судебного заседания по вопросу о заключении под стражу он заявил, что у полицейских имелись основания подозревать Голунова в распространении наркотиков, однако он не уточнил подробности.
Бaсмaнный суд 30 янвaря 2020 годa aрестовaл бывшего нaчaльникa отделения по борьбе с незaконным оборотом героинa, синтетических нaркотиков и сильнодействующих веществ отделa по контролю зa оборотом нaркотиков УВД по Зaпaдному aдминистрaтивному округу Москвы Игоря Ляховцa, бывших сотрудников отделения Денисa Коновaловa, Ромaнa Феофaновa, Aкбaрa Сергaлиевa и Мaксимa Уметбaевa, принимaвших учaстие в зaдержaнии Голуновa. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фaльсификaции докaзaтельств и незaконном обороте нaркотиков. Позднее Коновaлов по ходaтaйству следствия был переведен под домaшний aрест.
Ранее сообщалось, что Иван Голунов хочет взыскать с бывших полицейских пять миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Медик повторно заболел коронавирусом во Владимирской области
- Против Голунова попросили возобновить дело
- Тульская «медсестра в бикини» стала телезвездой
- Жириновский предложил отменить ЕГЭ, но не для всех
- Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru