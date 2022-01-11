«Только глисты»: Вирусолог исключил передачу коронавируса от кошек к человеку
Кошки могут заболеть коронавирусом, но его дальнейшая передача человеку невозможна, заявил НСН Денис Колбасов.
Коронавирус у кошек давно известен и хорошо изучен, его передача к человеку исключена, никаких рисков для людей на сегодняшний день нет, заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ученые из Университета Теннесси обнаружили в крови кошек из разных регионов США антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. Такие пробы были взяты еще задолго до начала пандемии. Ученые объясняют этот феномен существованием похожего на SARS-CoV-2 вируса, который активно циркулирует среди кошек.
«Такое заболевание, как коронавирус у кошек, давно известно и хорошо изучено. Учитывая специфику вот такого метода тестирования, были выявлены сходные антитела, тут никаких особых новостей нет. Каких-то повышенных рисков именно для человека пока не наблюдается. Даже по истории с циркуляцией коронавируса нового типа, который сейчас распространен среди людей, все-таки, кошки являются тупиковым звеном. Они могут заболевать от человека, но не передают потом заболевание людям в обратную сторону. Коронавирус у кошек – хорошо изученная инфекция, она широко распространена во всем мире. С ней сталкиваются, в первую очередь те, кто занимается разведением чистопородных животных», - отметил Колбасов.
Вирусолог также выразил мнение, что коронавирус вряд ли когда-то преодолеет межвидовой барьер.
«На данный момент есть научные данные, которые указывают, что передача коронавируса от животных к человеку не происходит. Особенно когда речь идет о кошках или собаках. Чтобы эти риски оценивались как высокие – такого нет. Человек может заразиться от кошек глистами. Есть стандартные правила гигиены. Наверное, все-таки, не стоит увязывать одно с другим. То, что исследования по всему миру проводятся – это очень хорошо. Но есть позиция официальных организаций по данному вопросу, в том числе в области здоровья животных. И они оценивают вот такие риски передачи от домашних животных к их владельцу как низкие», - резюмировал Колбасов.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что животные давно стали переносчиками коронавируса, и человечеству необходимо иметь это в виду при борьбе с пандемией. Вирусолог также допустил, что кошки могут быть резервуаром для болезни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- Центр Гамалеи: «Омикрон» накроет Россию
- За незаконный сбор милостыни в России введут административное наказание
- Европейские цены на газ упали ниже $1000
- В Латвии задержали двоих подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой России
- Таксист в Севастополе ударил пассажирку из-за спора о гендерном неравенстве
- Генконсульство России приостановило регистрацию на эвакуационные рейсы из Казахстана
- Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
- Захарова заявила о готовности к дальнейшей работе РФ и США по гарантиям безопасности
- Участок трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье станет платным
- Тренера Татьяну Тарасову вновь госпитализировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru