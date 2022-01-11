«Только глисты»: Вирусолог исключил передачу коронавируса от кошек к человеку

Вирусолог также выразил мнение, что коронавирус вряд ли когда-то преодолеет межвидовой барьер.

«На данный момент есть научные данные, которые указывают, что передача коронавируса от животных к человеку не происходит. Особенно когда речь идет о кошках или собаках. Чтобы эти риски оценивались как высокие – такого нет. Человек может заразиться от кошек глистами. Есть стандартные правила гигиены. Наверное, все-таки, не стоит увязывать одно с другим. То, что исследования по всему миру проводятся – это очень хорошо. Но есть позиция официальных организаций по данному вопросу, в том числе в области здоровья животных. И они оценивают вот такие риски передачи от домашних животных к их владельцу как низкие», - резюмировал Колбасов.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что животные давно стали переносчиками коронавируса, и человечеству необходимо иметь это в виду при борьбе с пандемией. Вирусолог также допустил, что кошки могут быть резервуаром для болезни.

