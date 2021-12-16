Нейросеть будет следить за качеством работы коммунальщиков
Искусственный интеллект возьмет под контроль работу коммунальных служб в России. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, систему CitySoft для контроля связанных с благоустройством города работ, разработанную компанией «Ростелеком», уже начали внедрять в Казани. Нейросети предстоит анализировать записи с камер наблюдения, выявляя нарушения в автоматическом режиме. Искусственный интеллект сможет определять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, проблемы с уличным освещением улиц и ряд других недочетов в состоянии городской инфраструктуры, пишет Ura.ru.
Система будет направлять данные о нарушениях операторам, а те — передавать информацию в контролирующие органы. Новый комплекс планируют запустить сразу в нескольких регионах, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Нейросеть будет следить за качеством работы коммунальщиков
- Лайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет из Жуковского в Иркутск
- Эксперты назвали лучшую страну для жизни на пенсии
- «Газпром» упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа
- Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма
- Пашинян и Алиев провели еще одни переговоры в Брюсселе
- Ученые: «омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
- В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson
- Аналитик рассказал, сколько будет стоить рубль в 2022 году
- СМИ: в декларации саммита «Восточного партнерства» не содержится упоминаний об антироссийских санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru