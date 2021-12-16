Нейросеть будет следить за качеством работы коммунальщиков

Искусственный интеллект возьмет под контроль работу коммунальных служб в России. Об этом пишут «Известия».

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По данным издания, систему CitySoft для контроля связанных с благоустройством города работ, разработанную компанией «Ростелеком», уже начали внедрять в Казани. Нейросети предстоит анализировать записи с камер наблюдения, выявляя нарушения в автоматическом режиме. Искусственный интеллект сможет определять плохо очищенные от снега дороги, незакрытые люки, проблемы с уличным освещением улиц и ряд других недочетов в состоянии городской инфраструктуры, пишет Ura.ru.

Система будет направлять данные о нарушениях операторам, а те — передавать информацию в контролирующие органы. Новый комплекс планируют запустить сразу в нескольких регионах, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИскусственный ИнтеллектЖКХ
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