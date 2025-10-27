Россиянам с животными предлагается закрыть вход в большинство общественных мест, включая кафе, рестораны, больницы и школы. Исключениями станут собаки-поводыри. планируют ужесточить и правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Короткий поводок, надежный намордник или удобная переноска обязательны. Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы, пишет ТАСС. Бурматов, в свою очередь, подчеркнул, что клиенты сами выбирают себе заведение по интересам, голосуя рублем.

«Мы эту инициативу не рассматривали. Не факт, что в случае рассмотрения она найдет поддержку. С моей точки зрения, те вопросы, которые содержатся в этой инициативе, уже отрегулированы. Если говорить о кафе, например, то заведения сами решают, куда можно заходить с питомцем, а куда — нет. Это их прерогатива. Я считаю, что менять это неправильно. Вот я иду на работу, прохожу два кафе. На одном написано «Добро пожаловать с собаками», а на другом — «С собаками вход запрещен». Я со своей собакой пойду в то кафе, где можно с собаками. Ей там и миску воды поставят, и лежанку предложат. Клиент голосует рублем. Если люди не любят животных, то они выберут соседнюю дверь», — сказал собеседник НСН.