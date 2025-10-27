Бурматов отверг идею запрета животных в кафе и магазинах

На владельцах животных сегодня зарабатывают и кафе, и магазины, и перевозчики, никто из них от этого отказываться не собирается, сказал НСН Владимир Бурматов.

Менять политику, когда бизнес сам решает, пускать к себе на порог питомцев или нет, — контрпродуктивно и бессмысленно, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Россиянам с животными предлагается закрыть вход в большинство общественных мест, включая кафе, рестораны, больницы и школы. Исключениями станут собаки-поводыри. планируют ужесточить и правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Короткий поводок, надежный намордник или удобная переноска обязательны. Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы, пишет ТАСС. Бурматов, в свою очередь, подчеркнул, что клиенты сами выбирают себе заведение по интересам, голосуя рублем.

«Мы эту инициативу не рассматривали. Не факт, что в случае рассмотрения она найдет поддержку. С моей точки зрения, те вопросы, которые содержатся в этой инициативе, уже отрегулированы. Если говорить о кафе, например, то заведения сами решают, куда можно заходить с питомцем, а куда — нет. Это их прерогатива. Я считаю, что менять это неправильно. Вот я иду на работу, прохожу два кафе. На одном написано «Добро пожаловать с собаками», а на другом — «С собаками вход запрещен». Я со своей собакой пойду в то кафе, где можно с собаками. Ей там и миску воды поставят, и лежанку предложат. Клиент голосует рублем. Если люди не любят животных, то они выберут соседнюю дверь», — сказал собеседник НСН.
Он назвал контрпродуктивной попытку отобрать у частного бизнеса возможность решать, можно к ним с питомцем или нет.

«Частные заведения имеют право устанавливать свои правила поведения. Менять политику, когда бизнес сам решает, как ему поступать, на мой взгляд, контрпродуктивно и бессмысленно. То же самое и с магазинами. Где-то написано, что с собаками можно, где-то просят не заходить с высокими собаками. Люди выбирают то, что им больше нравится. Я — противник того, чтобы закручивать гайки против владельцев животных. У нас в стране владельцы животных являются большинством. В других странах иначе, есть страны, где владение животным — это роскошь, потому что там огромные налоги. В России порядка 24 миллионов собак и более 40 миллионов кошек. То есть порядка 70 миллионов животных. Это только собаки и кошки, я не говорю про морских свинок, попугайчиков, хомяков и так далее. И зачем большинству создавать какие-то невыносимые условия? Я против этого», — отметил депутат.
По его словам, перевозчики рады пассажирам с животными.

«Например, те же самые агрегаторы такси сегодня борются за пассажиров, борются за клиентов. Они приветствуют перемещение с животными. Я узнавал статистику, согласно которой число перевозок животных в такси выросло на 30%. Наш национальный перевозчик «Аэрофлот» сделал очень комфортными путешествия с животными. РЖД тоже по просьбе нашего комитета очень серьезно изменили правила перевозки животных и сделали их гораздо более комфортными. Согласно их статистике, сильно выросло количество перемещений пассажиров с животными. На владельцах животных сегодня зарабатывают и кафе, и магазины, и перевозчики. И никто от этого отказываться не собирается», — заключил Бурматов.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила НСН, что список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на невоспитанных питомцев можно с помощью штрафов.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
