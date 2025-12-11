Путин заявил о рекордно низком уровне бедности в России

Он указал, что в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума были у 29% россиян, а по итогам 2024 года - только у 7,2% граждан.

По его словам, дальнейшее снижение уровня бедности и рост доходов населения являются важнейшими приоритетами государства.

«Структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности», — цитирует Путина RT.

Глава государства добавил, что к 2036 году уровень бедности в России должен быть менее 5%.

Ранее доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков заявил, что снижению уровня бедности будут способствовать устойчивый рост зарплат, стабильная занятость, индексация пенсий и социальных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

