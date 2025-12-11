Никаких выборов на Украине не будет, заявили НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник и экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее назвал потенциальных кандидатов на пост президента Украины, сообщает «Лента.ру». По мнению политолога, Зеленский, скорее всего, будет баллотироваться. При этом шансы занять президентский пост, по его оценке, есть у премьер-министра Юлии Свириденко, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Олейник считает, что Зеленский, давая обещание Трампу провести выборы, просто тянет время.