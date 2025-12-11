«Выборов не будет»: Почему Зеленский валяет дурака перед Трампом
Все разговоры о том, что Зеленский может провести выборы на Украине, лишь уловки для того, чтобы снизить давление со стороны Дональда Трампа, заявил НСН Николай Азаров.
Никаких выборов на Украине не будет, заявили НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник и экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
Политолог Дмитрий Журавлев ранее назвал потенциальных кандидатов на пост президента Украины, сообщает «Лента.ру». По мнению политолога, Зеленский, скорее всего, будет баллотироваться. При этом шансы занять президентский пост, по его оценке, есть у премьер-министра Юлии Свириденко, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Олейник считает, что Зеленский, давая обещание Трампу провести выборы, просто тянет время.
«Владимир Зеленский заявлял, что выборов не будет, пока не закончим войну. Сейчас под давлением Трампа он говорит, что, готов к выборам через 60-90 дней, но народ должен сказать свое слово, депутаты тоже и так далее. И начали включать народ, уже начали формировать общественное мнение. Не исследовать, не изучать, а формировать. Зампредседателя ЦИК Украины Дубовик, который от себя никогда ничего не говорит, сказал, что не раньше, чем через полгода можно будет провести выборы в стране, потому что надо безупречно соблюсти международные стандарты и законодательство. По его словам, чтобы проводить выборы во время военного положения нужен закон, потому что миллионы солдат, которые находятся на передовой, могут не проголосовать. Я, зная Дубовика, могу предположить, что это точка зрения не просто ЦИК, а самого Зеленского, который «включает» дурака, говоря, что готов к выборам, но Центральная избирательная комиссия не готова», - сказал Олейник.
По его словам, и депутаты Рады вскоре поддержат доводы Центральной избирательной комиссии.
«Думаю, что парламент страны тоже выскажет свою точку зрения, и тоже точно такую же. Все фракции и депутатские группы подписали меморандум 30 ноября 2024 года о том, что выборы проводить после отмены военного положения не раньше, чем через 6 месяцев. Зеленский не хочет выборов, он проиграет, поэтому тянет время вместе с западными лидерами, чтобы через полгода уже играть другую игру, против Трампа. В США же выборы в следующем году, а у Трампа очень большие проблемы. Он уже проиграл несколько местных выборов, в том числе за пост мэров Нью-Йорка и Майами. И это очень плохой признак, потому что на Украине идет также сражение глобалистов с Трампом и трампизмом. Активно в этом процессе участие принимает и Зеленский. Он на выборы не пойдет, поэтому рассуждать о том, кто будет кандидатом просто глупо», - добавил Олейник.
Бывший украинский премьер Николай Азаров также уверен, что никаких выборов на Украине в ближайшее время не будет.
«Владимир Зеленский не готов и не собирается проводить президентские выборы на Украине. Это мое твердое убеждение. Все разговоры о том, что он может их провести, что для этого надо законодательные изменения, лишь уловки для того, чтобы снизить давление со стороны президента США Дональда Трампа», - считает экс-премьер Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
