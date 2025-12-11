«Я не могу себе представить сценарий, в котором банки начнут отказываться от экосистем. Развитие в сторону экосистем является абсолютно органичным шагом в сфере банков. Развитые страны идут именно по такому пути. Небанковские продукты важны для банков, так как без них они могут конкурировать строго ценой, что невыгодно никому. Поэтому банки стараются создавать дополнительные сервисы, которые позволяют им привлекать и удерживать клиентов. Телекоммуникационные компании тоже развиваются таким путем. Поэтому я думаю, что в случае с банками решение будет найдено какое-то иное. Решение будет построено на принципах равности и открытости, но пока сложно оценить, к какому итогу все придут», - объяснил он.

Он подчеркнул, что в этой борьбе важно учитывать интересы покупателей и клиентов.

«История этого диалога банков и маркетплейсов будет долгой, стороны будут публично выдвигать подобные предложения, которые касаются непрофильных бизнесов друг друга. Самое главное, что в этой ситуации не должны пострадать клиенты и потребители, они не должны ощутить дискриминации по способу оплаты и так далее. С другой стороны, также не должны пострадать продавцы на маркетплейсах, на этом фоне не должны увеличиваться комиссии», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Сергей Миронов предупредил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, что отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

