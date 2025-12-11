Заплатят все: Банки не откажутся от экосистем в борьбе со скидками маркетплейсов
Небанковские продукты важны для банков, так как без них они могут конкурировать строго ценой, что невыгодно никому, заявил НСН Илья Иванинский.
Банки не откажутся от экосистем в борьбе со скидками маркетплейсов, так как такой сценарий будет невыгоден и клиентам, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Банки должны открыть свои экосистемы и предоставлять равные бонусы клиентам всех финансовых организаций и маркетплейсов или продать все нефинансовые активы. Только после этого они могут инициировать какие-либо запреты для экосистем маркетплейсов, заявил председатель Совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров, передает ТАСС. Иванинский уверен, что такой сценарий невозможен.
«Я не могу себе представить сценарий, в котором банки начнут отказываться от экосистем. Развитие в сторону экосистем является абсолютно органичным шагом в сфере банков. Развитые страны идут именно по такому пути. Небанковские продукты важны для банков, так как без них они могут конкурировать строго ценой, что невыгодно никому. Поэтому банки стараются создавать дополнительные сервисы, которые позволяют им привлекать и удерживать клиентов. Телекоммуникационные компании тоже развиваются таким путем. Поэтому я думаю, что в случае с банками решение будет найдено какое-то иное. Решение будет построено на принципах равности и открытости, но пока сложно оценить, к какому итогу все придут», - объяснил он.
Он подчеркнул, что в этой борьбе важно учитывать интересы покупателей и клиентов.
«История этого диалога банков и маркетплейсов будет долгой, стороны будут публично выдвигать подобные предложения, которые касаются непрофильных бизнесов друг друга. Самое главное, что в этой ситуации не должны пострадать клиенты и потребители, они не должны ощутить дискриминации по способу оплаты и так далее. С другой стороны, также не должны пострадать продавцы на маркетплейсах, на этом фоне не должны увеличиваться комиссии», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутат Сергей Миронов предупредил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, что отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заплатят все: Банки не откажутся от экосистем в борьбе со скидками маркетплейсов
- Затулин назвал издевательством арест российского археолога в Польше
- Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок граждан РФ
- «Устали от всего»: В России объяснили причины взрывного спроса на концерты
- Песков: Россия заинтересована в зарубежных инвестициях
- Кабмин направит более 9,6 млрд рублей на зарплаты врачей
- Кремль отреагировал на задержание российского ученого в Польше
- Попова: В России нет случаев передачи холеры внутри страны
- Армия России освободила Лиман в Харьковской области
- В России раскрыли условия проведения пивных фестивалей по всей стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru