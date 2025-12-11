«Это высокие процентные ставки, рост стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицит квалифицированных кадров, а также изменение модели потребления. Ретейлеры пересматривают портфель, закрывают или переформатируют слабые точки и концентрируются на форматах с устойчивой экономикой. Давление на маржинальность смещает приоритет от максимального прироста площадей к эффективности каждой точки», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, сокращение прироста площадей не говорит о проблемах в отрасли. Сети перестраиваются под реальные потребности покупателей, о чем свидетельствует рост компактных форматов.

«По оценкам АКОРТ, число небольших магазинов площадью 100-200 квадратных метров за последний год выросло примерно на 15%. В жилых кварталах не всегда есть крупные площади, а аренда дорожает, поэтому сетям удобнее развивать магазины у дома. Часть этого роста обеспечивается через франчайзинг. Это естественный переход к зрелой модели, когда компании растут не за счет новых квадратных метров, а за счет компактных форматов, онлайн-сервисов, а также развития франчайзинговых проектов. Таким образом, доступность современной торговли для потребителя не снижается», - отметил Станислав Богданов.