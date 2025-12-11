Что вынуждает ретейл подстраиваться под потребности «у дома»

Давление на бизнес заставляет продуктовые сети развивать компактный формат и онлайн-сервисы, заявил НСН глава АКОРТ Богданов.

Замедление прироста торговых площадей сетевых продуктовых магазинов связано с общими экономическими вызовами текущего момента, заявил НСН в комментарии председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Крупнейшие в России продуктовые ретейлеры начали снижать количество новых магазинов и их площадь из-за падения активности покупателя и его стремлении к экономии. Это заставляет их интенсивно работать над повышением эффективности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Infoline. Так, за девять месяцев 2025 года сети открыли около 5,3 тысяч торговых объектов — на 30% меньше к тому же периоду 2024 года. Глава АКОРТ перечислил основные факторы, которые давят на маржинальность продуктовых сетей.

Ретейлеры обвинили рестораторов в попытке оставить россиян без перекуса

«Это высокие процентные ставки, рост стоимости строительства и оснащения магазинов, дефицит квалифицированных кадров, а также изменение модели потребления. Ретейлеры пересматривают портфель, закрывают или переформатируют слабые точки и концентрируются на форматах с устойчивой экономикой. Давление на маржинальность смещает приоритет от максимального прироста площадей к эффективности каждой точки», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, сокращение прироста площадей не говорит о проблемах в отрасли. Сети перестраиваются под реальные потребности покупателей, о чем свидетельствует рост компактных форматов.

«По оценкам АКОРТ, число небольших магазинов площадью 100-200 квадратных метров за последний год выросло примерно на 15%. В жилых кварталах не всегда есть крупные площади, а аренда дорожает, поэтому сетям удобнее развивать магазины у дома. Часть этого роста обеспечивается через франчайзинг. Это естественный переход к зрелой модели, когда компании растут не за счет новых квадратных метров, а за счет компактных форматов, онлайн-сервисов, а также развития франчайзинговых проектов. Таким образом, доступность современной торговли для потребителя не снижается», - отметил Станислав Богданов.

Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов

По данным Franshiza.ru, в январе — сентябре 2025 года спрос на франшизы продуктовых магазинов вырос на 21% год к году. Малые форматы франчайзинга пользуются большой популярностью у предпринимателей благодаря низким затратам на запуск — от 2 миллионов рублей — и быстрой окупаемости. Совокупная выручка 20 крупнейших продуктовых франчайзеров в первой половине 2025 года выросла почти н 24% год к году, до 131,5 млрд рублей.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал закрытие каждого десятого торгового центра в ближайшие три года. При этом успешные ТЦ при правильном управлении будут развиваться и дальше.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:БизнесПродуктыМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры