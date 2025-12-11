Черный «аутстаффинг»: Почему в России не борются с нелегальной «арендой» мигрантов
Теневой аутстаффинг стал нормой для приема мигрантов на работу, так как найти фирмы-нарушители очень сложно, а борьба с нелегалами может привести к росту цен на уборку и другие услуги, заявил НСН Ренат Каримов.
Недобросовестные агентства занятости предлагают хорошие условия мигрантам без заключения трудового договора, отправляют работников на уборку в школы и другие учреждения, сначала платят, а потом пропадают, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Главной схемой незаконной легализации мигрантов на российском рынке труда стал теневой аутстаффинг, пишут «Известия». Агентства занятости, не имеющие соответствующей лицензии Роструда, десятками тысяч нанимают гастарбайтеров якобы к себе на работу, а потом «передают» их другим компаниям по специальным договорам. Их годовой доход может составлять 100 млрд рублей. Услугами аутстаффинга активно пользуются крупные застройщики, сервисы доставки, сетевой ретейл. Например, часть договоров, например, группы компаний «ПИК» и «Яндекса» могли быть заключены именно с нелицензированными агентствами. Каримов пояснил, как работает схема.
«Такая схема активно используется, но никаких цифр у нас нет. К нам граждане, которые работали по такой схеме. Они были трудоустроены в одной компании, а убирали школы, поликлиники, частные клиники. Недобросовестные компании иногда предлагают хорошие условия без заключения трудового договора, отправляют работников в школы и другие учреждения, сначала платят, а потом пропадают. Я не думаю, что эта схема удешевляет процесс найма для крупных компаний. Это просто посредническая работа, в итоге сами работники просто получают меньшую зарплату. Конечно, заказчик не увеличивает расходы, а урезает зарплаты», - объяснил он.
По его словам, найти фирмы-нарушители очень сложно, а борьба с нелегалами может привести к росту цен на уборку и другие услуги.
«Нужны комплексные меры со стороны государства, чтобы перекрыть нелегальный аутстаффинг. Требуются проверки – все школы, поликлиники и так далее. Всех этих людей, которые фирмы поставляют, тоже надо проверить. Есть ли у них договор вообще… После этого придется найти самих руководителей этих фирм, что не так легко. Сил у профильных ведомств недостаточно, чтобы это все искоренить. Легальный аутстаффинг у нас тоже есть, когда сотрудников отправляют официально на уборку и так далее, выплачивают зарплату, платят налоги. У легальных всегда есть торговый договор с сотрудниками. Да, из-за борьбы с нелегальными фирмами может вырасти стоимость услуг, но мы не можем не бороться с нарушениями законодательства», - заключил собеседник НСН.
Первая попытка целевого набора иностранной рабочей силы провалилась из-за непрозрачности отношений работодателя и мигранта, а также условий пребывания приезжих на территории России, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. По ее мнению, второй заход может стать более успешным на фоне законодательных доработок.
