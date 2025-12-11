«Такая схема активно используется, но никаких цифр у нас нет. К нам граждане, которые работали по такой схеме. Они были трудоустроены в одной компании, а убирали школы, поликлиники, частные клиники. Недобросовестные компании иногда предлагают хорошие условия без заключения трудового договора, отправляют работников в школы и другие учреждения, сначала платят, а потом пропадают. Я не думаю, что эта схема удешевляет процесс найма для крупных компаний. Это просто посредническая работа, в итоге сами работники просто получают меньшую зарплату. Конечно, заказчик не увеличивает расходы, а урезает зарплаты», - объяснил он.

По его словам, найти фирмы-нарушители очень сложно, а борьба с нелегалами может привести к росту цен на уборку и другие услуги.

«Нужны комплексные меры со стороны государства, чтобы перекрыть нелегальный аутстаффинг. Требуются проверки – все школы, поликлиники и так далее. Всех этих людей, которые фирмы поставляют, тоже надо проверить. Есть ли у них договор вообще… После этого придется найти самих руководителей этих фирм, что не так легко. Сил у профильных ведомств недостаточно, чтобы это все искоренить. Легальный аутстаффинг у нас тоже есть, когда сотрудников отправляют официально на уборку и так далее, выплачивают зарплату, платят налоги. У легальных всегда есть торговый договор с сотрудниками. Да, из-за борьбы с нелегальными фирмами может вырасти стоимость услуг, но мы не можем не бороться с нарушениями законодательства», - заключил собеседник НСН.

Первая попытка целевого набора иностранной рабочей силы провалилась из-за непрозрачности отношений работодателя и мигранта, а также условий пребывания приезжих на территории России, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. По ее мнению, второй заход может стать более успешным на фоне законодательных доработок.

