Лавров: Россия признавала независимость другой Украины
11 декабря 202513:57
Россия в 1991 году признала независимость другой Украины. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на 10-м круглом столе послов в Москве, он указал, что тогда шла речь о стране, которая сохраняла нейтралитет.
«А не ту, которая прописывает в Конституции вступление в НАТО», — заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова признать Украину, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства, сообщает «Свободная пресса».
