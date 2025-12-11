Лавров: Россия признавала независимость другой Украины

Россия в 1991 году признала независимость другой Украины. Как сообщает RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: РФ и США договорились о продолжении работы по Украине

Выступая на 10-м круглом столе послов в Москве, он указал, что тогда шла речь о стране, которая сохраняла нейтралитет.

«А не ту, которая прописывает в Конституции вступление в НАТО», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова признать Украину, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
