Лавров: Россия признавала независимость другой Украины

Выступая на 10-м круглом столе послов в Москве, он указал, что тогда шла речь о стране, которая сохраняла нейтралитет.

«А не ту, которая прописывает в Конституции вступление в НАТО», — заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова признать Украину, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства, сообщает «Свободная пресса».

