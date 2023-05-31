«Цены снизятся»: Отрасль ждет старта продажа алкоголя на междугородних рейсах
Надо повышать исполнительскую культуру, чтобы бороться с правонарушениями, заявил гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН.
Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН выразил мнение, что продажа алкоголя авиапассажирам в duty-free не вызовет увеличения количества неадекватных пьяных граждан в авиагаванях и на рейсах.
Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить реализацию алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов в магазинах duty-free, в залах ожидания аэропортов и выдачи багажа. Черниговский назвал эту идею правильной и своевременной.
«Минфин совершенно прав. Да, многие операторы понесли убытки из-за пандемии, санкции и так далее. Практика расширения системы дистрибьюции магазинов duty-free существует во многих странах мира. Я очень надеюсь на то, что у нас будет как в Израиле, например. Там люди, вылетая в другие страны, покупают что-то в магазине duty-free, а возвращаясь обратно, они забирают эту продукцию и везут к себе домой. Я думаю, что и такую систему нужно внедрять в российскую практику. Я считаю, что это очень правильная и своевременная мера. Думаю, отечественным потребителям данная инициатива тоже принесет пользу, так как любое повышение уровня предложения стимулирует снижение цен на продукцию», - отметил собеседник НСН.
По его словам, разрешение продавать алкоголь из duty-free пассажирам, летающим по России, не вызовет увеличения количества нетрезвых граждан на рейсах, которые будут докучать другим пассажирам.
«Это вообще не связано никак. Россия – страна, в которой одно из самых жесткий законодательств, регулирующих розничный оборот алкогольной продукции. Это с одной стороны. С другой стороны, в России около 30% всех правонарушений происходят в состоянии алкогольного опьянения. О чем это говорит? О том, что надо повышать исполнительскую культуру. Сделав это, мы решим проблему с правонарушениями», - заключил эксперт.
Ранее Черниговский в интервью НСН заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах, потому что 85 процентов продаж приходится на эконом-сегмент, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Германии объявила о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране
- «Творят чудеса»: Прилепин поблагодарил врачей за помощь в восстановлении
- Подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане сдался полиции
- СМИ: 83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз
- Мантуров: запрет Польши на проезд по своей территории российских грузовиков ничего не меняет
- Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест
- СБУ обвинила троих блогеров в съемке работы ПВО Украины
- Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
- Стартовал новый сезон шоу «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»
- Отделения фонда «Защитники Отечества» заработают по всей стране с 1 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru