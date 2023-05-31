«Цены снизятся»: Отрасль ждет старта продажа алкоголя на междугородних рейсах

Надо повышать исполнительскую культуру, чтобы бороться с правонарушениями, заявил гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН.

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с НСН выразил мнение, что продажа алкоголя авиапассажирам в duty-free не вызовет увеличения количества неадекватных пьяных граждан в авиагаванях и на рейсах.

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Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить реализацию алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов в магазинах duty-free, в залах ожидания аэропортов и выдачи багажа. Черниговский назвал эту идею правильной и своевременной.

«Минфин совершенно прав. Да, многие операторы понесли убытки из-за пандемии, санкции и так далее. Практика расширения системы дистрибьюции магазинов duty-free существует во многих странах мира. Я очень надеюсь на то, что у нас будет как в Израиле, например. Там люди, вылетая в другие страны, покупают что-то в магазине duty-free, а возвращаясь обратно, они забирают эту продукцию и везут к себе домой. Я думаю, что и такую систему нужно внедрять в российскую практику. Я считаю, что это очень правильная и своевременная мера. Думаю, отечественным потребителям данная инициатива тоже принесет пользу, так как любое повышение уровня предложения стимулирует снижение цен на продукцию», - отметил собеседник НСН.

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По его словам, разрешение продавать алкоголь из duty-free пассажирам, летающим по России, не вызовет увеличения количества нетрезвых граждан на рейсах, которые будут докучать другим пассажирам.

«Это вообще не связано никак. Россия – страна, в которой одно из самых жесткий законодательств, регулирующих розничный оборот алкогольной продукции. Это с одной стороны. С другой стороны, в России около 30% всех правонарушений происходят в состоянии алкогольного опьянения. О чем это говорит? О том, что надо повышать исполнительскую культуру. Сделав это, мы решим проблему с правонарушениями», - заключил эксперт.

Ранее Черниговский в интервью НСН заявил, что россияне не заметят отсутствие субпремиального коньяка «Арарат» в магазинах, потому что 85 процентов продаж приходится на эконом-сегмент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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