«Цены снизятся»: Отрасль ждет старта продажа алкоголя на междугородних рейсах

Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить реализацию алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов в магазинах duty-free, в залах ожидания аэропортов и выдачи багажа. Черниговский назвал эту идею правильной и своевременной.



«Минфин совершенно прав. Да, многие операторы понесли убытки из-за пандемии, санкции и так далее. Практика расширения системы дистрибьюции магазинов duty-free существует во многих странах мира. Я очень надеюсь на то, что у нас будет как в Израиле, например. Там люди, вылетая в другие страны, покупают что-то в магазине duty-free, а возвращаясь обратно, они забирают эту продукцию и везут к себе домой. Я думаю, что и такую систему нужно внедрять в российскую практику. Я считаю, что это очень правильная и своевременная мера. Думаю, отечественным потребителям данная инициатива тоже принесет пользу, так как любое повышение уровня предложения стимулирует снижение цен на продукцию», - отметил собеседник НСН.