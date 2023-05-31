Минфин хочет разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по РФ в дьюти-фри
Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить реализацию алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов в магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри, в залах ожидания аэропортов и выдачи багажа. Соответствующее предложение опубликовано на сайте ведомства.
По задумке Минфина, разрешение на такую торговлю должно действовать до 30 июня 2026 года. Как поясняют в министерстве, реализация такой меры позволит поддержать операторов отечественных международных аэропортов, а также владельцев дьюти-фри.
Именно они сначала понесли убытки во время пандемии коронавируса, а теперь ущемлены санкционными мерами недружественных стран. Как отмечает RT, ранее российские магазины дьюти-фри попросили государство о поддержке на фоне санкций.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство здравоохранения РФ рассматривает новые меры по борьбе с распространением крепкого алкоголя в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru