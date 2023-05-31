Минфин хочет разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по РФ в дьюти-фри

Именно они сначала понесли убытки во время пандемии коронавируса, а теперь ущемлены санкционными мерами недружественных стран. Как отмечает RT, ранее российские магазины дьюти-фри попросили государство о поддержке на фоне санкций.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство здравоохранения РФ рассматривает новые меры по борьбе с распространением крепкого алкоголя в стране.

