Минфин хочет разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по РФ в дьюти-фри

Министерство финансов России выступило с инициативой разрешить реализацию алкогольной продукции пассажирам внутренних рейсов в магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри, в залах ожидания аэропортов и выдачи багажа. Соответствующее предложение опубликовано на сайте ведомства.

По задумке Минфина, разрешение на такую торговлю должно действовать до 30 июня 2026 года. Как поясняют в министерстве, реализация такой меры позволит поддержать операторов отечественных международных аэропортов, а также владельцев дьюти-фри.

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Именно они сначала понесли убытки во время пандемии коронавируса, а теперь ущемлены санкционными мерами недружественных стран. Как отмечает RT, ранее российские магазины дьюти-фри попросили государство о поддержке на фоне санкций.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство здравоохранения РФ рассматривает новые меры по борьбе с распространением крепкого алкоголя в стране.

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ФОТО: РИА Новости
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