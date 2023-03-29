Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Отмечается, что мера должна затронуть напитки с соком и соки. В качестве цели проекта называется «определение и согласование состава сведений о товаре».

В России могут ввести обязательную маркировку БАДов

Ранее СМИ сообщали, что газировка бренда Coca-Cola остается одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы на российском рынке. В январе и феврале потребители делали выбор в пользу напитка «Добрый Cola», который производят российские заводы Multon Partners. На втором месте бренд Coca-Cola ушедшей из России компании. На третьем – напитки от «Черноголовки».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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