Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Отмечается, что мера должна затронуть напитки с соком и соки. В качестве цели проекта называется «определение и согласование состава сведений о товаре».
Ранее СМИ сообщали, что газировка бренда Coca-Cola остается одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы на российском рынке. В январе и феврале потребители делали выбор в пользу напитка «Добрый Cola», который производят российские заводы Multon Partners. На втором месте бренд Coca-Cola ушедшей из России компании. На третьем – напитки от «Черноголовки».
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