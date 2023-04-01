Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах началась в России

Как отметили в операторе системы маркировки «Честный знак» - Центре развития перспективных технологий - подготовка к введению новых требований длилась около двух лет. Оператор протестировал маркировку продукции на всех типах линий, наладил интеграцию с ЕГАИС, обеспечив прослеживаемость от производителя или границы страны до потребителя.

Решение о введении маркировки приняли на фоне высокой доли нелегального оборота пива и пенных напитков. По информации Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в 2021 году она увеличилась на 9,4 процентного пункта по сравнению с 2020 годом и составила 16,6% от всего объема производства.

С 1 октября в России будет введена обязательная маркировка напитков в стеклянной таре и ПЭТ-бутылках, а с 15 января 2024 года — во всех остальных видах упаковки.

