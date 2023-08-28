«Бюджет дефицитный»: Экс-министр труда не верит в «миллионный» маткапитал

Перед выборами партии озвучивают различные предложения об увеличении соцвыплат, однако необходимо учитывать состояние бюджета страны, отметил в эфире НСН Сергей Калашников. 

С реализацией предложения от ЛДПР о повышении материнского капитала могут быть проблемы, так как бюджет страны становится дефицитным, заявил экс-министр труда, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников в интервью НСН.

В Госдуме предложили тратить маткапитала на образование матери

Накануне депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала в России на первого ребенка до 756,7 тысяч рублей, на второго и третьего — до миллиона рублей. Авторы инициативы считают, что она поможет оказать реальную помощь семьям, а также создаст условия для развития и воспитания детей и положительно повлияет на демографическое развитие в стране. Сергей Калашников также уверен, что увеличение маткапитала поспособствовало бы росту рождаемости.

«Опыт предыдущих выплат показал, что материнский капитал хоть и не является решающим фактором, но способствует демографическому росту. Увеличение маткапитала, безусловно, будет содействовать рождаемости. Естественно, что перед выборами партии озвучивают подобные предложения: выберите меня, счастье завтрашнего дня! Здесь, конечно, будут некоторые проблемы, так как бюджет становится дефицитным. В этих условиях достаточно большие выплаты не очень положительно будут восприняты бюджетом», - сказал Калашников.

При этом он отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года является «хорошим явлением».

«Повышение МРОТ на 18,5% является важной цифрой. Недоплата по зарплате в России очень высокая, как по средней, так и по минимальной. Дело в том, что минимальная и средняя зарплата – это показатель уровня эксплуатации человека. В данном случае такое повышение является весьма хорошим явлением», - резюмировал собеседник НСН.

«Денег надо меньше»: Сокращение расходов на маткапитал объяснили падением рождаемости

Ранее, 1 февраля, маткапитал в России был проиндексирован на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тысяч и 775,6 тысяч рублей. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах. А выборы президента России намечены на март 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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