Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
21 июня 202512:20
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили об освобождении села Московка в Харьковской области.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 21 июня российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru