Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили об освобождении села Московка в Харьковской области.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 21 июня российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеМинобороны РФДНР

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