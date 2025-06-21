Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили об освобождении села Московка в Харьковской области.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за ночь 21 июня российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над территорией страны.