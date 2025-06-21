В Енисей вновь попали нефтепродукты после подъема танкера

В Красноярском крае в реке Енисей в ходе работ по подъему затонувшего танкера вновь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава Казачинского района Юрий Озерских.

При этом, по его словам, объем выброса пока неизвестен.