В Енисей вновь попали нефтепродукты после подъема танкера

В Красноярском крае в реке Енисей в ходе работ по подъему затонувшего танкера вновь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава Казачинского района Юрий Озерских.

При этом, по его словам, объем выброса пока неизвестен.

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Чиновник рассказал, что с вечера 20 июня, на протяжении ночи 21 июня и в настоящий момент спасательные службы продолжили попытки локализовать разлив нефти. Специалисты устанавливают боновые заграждения и активно обрабатывают акваторию, добавил Озерских.

До этого с буксира откачали примерно 30 тонн топлива. Однако через некоторое время в регионе ввели режим ЧС для устранения нефтяной пленки в Енисее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

8 июня произошел разлив нефтепродуктов на Казачинских порогах. Тогда речное судно получило пробоину и село на мель.

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ФОТО: Ирина Иванчук
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