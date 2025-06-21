Минздрав Ирана: Число жертв израильских ударов достигло 430

По данным ведомства, с начала агрессии Израиля на территории Ирана пострадали свыше 3,5 тысячи человек.

Главной интригой продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном остается официальное «вмешательство» США в ситуацию. СМИ пророчили удар по Тегерану американской авиацией уже в ближайшие дни, но Белый дом взял паузу.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил НСН, что если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту, так как Китай не допустит такого сценария в регионе.

