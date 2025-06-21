Минздрав Ирана: Число жертв израильских ударов достигло 430
Число жертв израильских ударов среди гражданского населения в Иране достигло 430, сообщили в Минздраве исламской республики.
По данным ведомства, с начала агрессии Израиля на территории Ирана пострадали свыше 3,5 тысячи человек.
Главной интригой продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном остается официальное «вмешательство» США в ситуацию. СМИ пророчили удар по Тегерану американской авиацией уже в ближайшие дни, но Белый дом взял паузу.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил НСН, что если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту, так как Китай не допустит такого сценария в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru