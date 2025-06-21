ВС Ирана заявили о поражении всех целей при ударе по Израилю

Иранские военные сообщили об успешном завершении очередной волны ударов по Израилю, передает иранское информагентство Tasnim.

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Уточняется, что в ходе иранской операции «Правдивое обещание 3» были поражены все обозначенные цели. Речь идет о военных объектах и центрах поддержки армии Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион.

Иран наносил удары высокоточными ракетами, дронами-камикадзе и ударными беспилотниками Shahed-136.

Ранее член-корреспондент Российской Академии естественных наук, профессор Российской Академии военных наук, кандидат исторических наук Владимир Козин заявил НСН, что научные исследования в Иране не на том уровне, чтобы создавать ядерное оружие, да и страна не хочет этим заниматься.

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ФОТО: ТАСС
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