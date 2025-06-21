Котяков: В 2026 году в РФ в два этапа проиндексируют пенсии
В 2026 году в России в два этапа проиндексируют пенсии. Об этом в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
По его словам, первый этап начнется с 1 февраля следующего года. Тогда пенсии в РФ будут проиндексированы на уровне инфляции за предшествующий год.
При этом в рамках второго этапа, который начнется с 1 апреля, их проиндексируют по росту доходов Социального фонда России. По словам Котякова, страховая часть пенсий будет пересматриваться с апреля в зависимости от динамики заработных плат. Министр объяснил это тем, что увеличение зарплат непосредственно влияет на объем страховых взносов, перечисляемых работодателями в Соцфонд.
Политик добавил, что механизм двойной индексации уже был предусмотрен в проектировании бюджета на 2026 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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