Котяков: В 2026 году в РФ в два этапа проиндексируют пенсии

В 2026 году в России в два этапа проиндексируют пенсии. Об этом в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его словам, первый этап начнется с 1 февраля следующего года. Тогда пенсии в РФ будут проиндексированы на уровне инфляции за предшествующий год.

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При этом в рамках второго этапа, который начнется с 1 апреля, их проиндексируют по росту доходов Социального фонда России. По словам Котякова, страховая часть пенсий будет пересматриваться с апреля в зависимости от динамики заработных плат. Министр объяснил это тем, что увеличение зарплат непосредственно влияет на объем страховых взносов, перечисляемых работодателями в Соцфонд.

Политик добавил, что механизм двойной индексации уже был предусмотрен в проектировании бюджета на 2026 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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