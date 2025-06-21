Котяков: В 2026 году в РФ в два этапа проиндексируют пенсии

В 2026 году в России в два этапа проиндексируют пенсии. Об этом в беседе с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его словам, первый этап начнется с 1 февраля следующего года. Тогда пенсии в РФ будут проиндексированы на уровне инфляции за предшествующий год.