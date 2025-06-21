Аксаков: В РФ хотят поднять выплату на погашение ипотеки для многодетных семей

В России выплату для многодетных семей на погашение ипотеки могут поднять вдвое. Об этом в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В связи с этим размер выплаты увеличится до 900 тысяч рублей. По словам Аксакова, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.