Аксаков: В РФ хотят поднять выплату на погашение ипотеки для многодетных семей
В России выплату для многодетных семей на погашение ипотеки могут поднять вдвое. Об этом в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
В связи с этим размер выплаты увеличится до 900 тысяч рублей. По словам Аксакова, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
Он подчеркнул, что демографическая ситуация в России требует стимулирующих мер. Политик отметил, что программа семейных инвестиций может заработать в стране уже в 2026 году. Депутат допустил, что законопроект о новом варианте использования материнского капитала будет внесен в текущем году.
Ранее вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев в интервью НСН отметил, что в России необходимо ввести первоначальную плату по ипотеке в 10-20% от стоимости квартиры, а потом «отложить» все платежи и проценты до момента ввода дома в эксплуатацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru