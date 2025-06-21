Путин: Появление ядерного оружия на Украине недопустимо
В целях урегулирования украинского конфликта необходимо исключить возможность появления на Украине ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу «Sky News Arabia» заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, для окончания кризиса Киеву также необходимо объявить нейтралитет и не присоединяться к иностранным союзам. Российский лидер подчеркнул, что такие требования станут основой для долгосрочной стабильности в регионе.
При этом президент отметил, что игнорирование этих и иных условий, в том числе признания суверенитета РФ над Донбассом и Новороссией, будут означать «возможность возобновления вооруженного конфликта».
Ранее Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев должен признать результаты референдумов, прошедших на Донбассе и в Новороссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru