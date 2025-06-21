Путин: Появление ядерного оружия на Украине недопустимо

По его словам, для окончания кризиса Киеву также необходимо объявить нейтралитет и не присоединяться к иностранным союзам. Российский лидер подчеркнул, что такие требования станут основой для долгосрочной стабильности в регионе.

При этом президент отметил, что игнорирование этих и иных условий, в том числе признания суверенитета РФ над Донбассом и Новороссией, будут означать «возможность возобновления вооруженного конфликта».

Ранее Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев должен признать результаты референдумов, прошедших на Донбассе и в Новороссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».