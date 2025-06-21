Российские фильмы стали лауреатами фестиваля спортивного кино в Словении
Фильм Николая Акелькина «Федя. Народный футболист» одержала победу на Международном фестивале спортивных фильмов в городе Рогашка Слатина в Словении (ISFFS), говорится на сайте фестиваля.
Кинолента победила в номинации «Лучший полнометражный фильм». Помимо этого, картина разделила звание победителя с норвежско-польской картиной «Когда ветер стихает» в номинации «Лучшиий документальный полнометражный фильм».
Сюжет фильма «Федя. Народный футболист» повествует о жизни и карьере футболиста московского клуба «Спартак» и сборной СССР Федора Черенкова. Роль Черенкова исполнил актер Станислав Румянцев, тренера Константина Бескова сыграл Николай Фоменко, а Борис Щербаков исполнил роль Николая Старостина.
Кроме того, фильм «За пределами. Снежные псы» Михаила Мороза одержал победу в номинации «Выбор зрителей». Кинолента рассказывает о питомнике каюров Андрея и Анастасии Семашкиных.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле» является принципиальной работой в творчестве Кирилла Серебренникова, поскольку эта картина заставит зрителя задуматься о природе зла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru