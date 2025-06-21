Суд отправил в СИЗО владельца клуба «Торпедо» Леонида Соболева

Владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева заключили под стражу на два месяца.

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Соболева обвиняют в попытках повлиять на результат игр.

Защита будет обжаловать решение суда, сообщил адвокат Соболева.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в период с марта по май 2025 года директор и совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов и Леонид Соболев вместе с соучастниками предлагали главному судье матчей с участием команды миллиона рублей «за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти» или удаление игроков соперников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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