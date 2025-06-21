Суд отправил в СИЗО владельца клуба «Торпедо» Леонида Соболева
Владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева заключили под стражу на два месяца.
Соболева обвиняют в попытках повлиять на результат игр.
Защита будет обжаловать решение суда, сообщил адвокат Соболева.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в период с марта по май 2025 года директор и совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов и Леонид Соболев вместе с соучастниками предлагали главному судье матчей с участием команды миллиона рублей «за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти» или удаление игроков соперников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru