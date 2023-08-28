В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей

Законопроект предлагает внести изменения в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.

«Размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры ... поддержки не возникло», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы считают, что нововведения позволят оказать семьям реальную дополнительную помощь и создать условия для развития и воспитания детей, что положительно повлияет на демографическую ситуацию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использование маткапитала в качестве банковского вклада для получения дивидендов, напоминает «Свободная пресса».

