Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета
21 июня 202513:12
Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета, сообщил близкий друг актрисы Владек Дарман.
Как отметил Дарман в беседе с РИА Новости, они дружили с Талызиной почти 20 лет. Сейчас они также находятся рядом с ней.
Звезда «Иронии судьбы» умерла на 91-м году жизни утром в субботу, 21 июня. О кончине артистки сообщил Театр Моссовета.
Широкому зрителю актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Зигзаг удачи», «Женитьба», «После дождичка в четверг», «Уроки французского».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru