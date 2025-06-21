Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета

Прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета, сообщил близкий друг актрисы Владек Дарман.

Как отметил Дарман в беседе с РИА Новости, они дружили с Талызиной почти 20 лет. Сейчас они также находятся рядом с ней.

Звезда «Иронии судьбы» умерла на 91-м году жизни утром в субботу, 21 июня. О кончине артистки сообщил Театр Моссовета.

Широкому зрителю актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Зигзаг удачи», «Женитьба», «После дождичка в четверг», «Уроки французского».

