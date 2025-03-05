«Отток денег»: Автодилеры не боятся банкротств на фоне падения продаж на 24%

«В этом случае есть влияние автокредитования, но все-таки надо не забывать и про другие факторы. Во-первых, прошлый февраль был очень хороший, потому что тогда появилась информация, что будут меняться условия для ввоза автомобилей с 1 апреля. Тогда возник ажиотажный спрос на автомобили по параллельному импорту. Во-вторых, ключевая ставка влияет не только на подорожание кредитов, но и на отток денег с рынка на депозиты. В феврале еще добавился фактор укрепления рубля», - объяснил он.

По его словам, автокредитование за год упало на 10%, что не так много, как ожидал рынок.

«Что касается кредитов, ЦБ весь год боролся с кредитованием во всех сферах. За год примерно на 10% снижение автокредитования произошло, хотя многие предполагали, что снижение будет гораздо больше. Ставки по кредитам на новые машины не взлетели так сильно, как могли бы, потому что они субсидируются производителями. А на рынке автомобилей с пробегом чувствительность к кредитам меньше. Еще сказывается снижение процента одобрения поданных заявок», - рассказал Мосеев.

При этом он заверил, что массового банкротства дилеров в этом году не будет, в отрасли научились справляться с постоянными кризисами.

«Дилерам так часто предрекали, что они умрут, что это уже даже не очень смешно. Понятно, что период тяжелый, но на моей памяти это даже уже не пятый кризис. Переживать по поводу массового закрытия дилеров не стоит, потому что дилеры научились подстраиваться, накоплен запас прочности за время пандемии и ухода брендов. В этом году возможны только одиночные потери в рядах дилеров. Массового банкротства дилеров мы не ждем», - заключил собеседник НСН.

В январе 2025 года траты россиян на покупку отечественных авто выросли на 54,8% в годовом выражении, сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с компанией Газпромбанк Автолизинг исследования. Месячные траты оцениваются в 49,3 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

