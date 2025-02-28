«Обходятся на 60% дороже»: Как в России работает параллельный импорт автомобилей
Новые автомобили могут ввозить в Россию по параллельному импорту через Иран, Турцию и ряд других стран, сообщил НСН Ян Хайцеэр.
Стоимость автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, выросла на 60% относительно прежних цен от официальных дилеров, однако люди не отказываются от покупки из-за доверия бренду. Об этом в разговоре с НСН рассказал вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
В среднем каждый десятый автомобиль, зарегистрированный в России, в 2024 году был ввезен в рамках программы параллельного импорта, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Основной объем при этом составляют японские, корейские и немецкие бренды. В общей сложности российские покупатели потратили на параллельный импорт 1,2 триллиона рублей. Хайцеэр заявил, что сегодня автомобили зарубежных брендов часто оплачиваются и ввозятся в Россию через третьи страны.
«Официальных дилеров больше нет. Люди пользуются услугами каких-то компаний или частных лиц. Новые машины часто покупают напрямую в ОАЭ, схема с оплатами более сложная, часто деньги идут через третьи страны. Подержанные автомобили приобретаются, например, в Корее или Германии. Оплата тоже осуществляется через третьи страны либо криптовалютой. Машины заезжают не через прямые границы, а через Турцию, Иран или еще каким-то образом. При этом автомобили покупаются фактически по розничной цене, за исключением налога на добавленную стоимость, в разных странах разные проценты. Соответственно, любой этот автомобиль будет о дороже на 50-60%, чем прежде, поэтому преимущественно по параллельному импорту ввозятся машины премиального класса», - отметил он.
По словам собеседника НСН, отсутствие прямых поставок запчастей не останавливает россиян от покупки автомобилей по параллельному импорту.
«Срок ожидания исключительных запчастей может быть долгим, но люди знают, на что идут, покупатели привыкли к брендам. Не все готовы пересесть на китайские автомобили. Наиболее сложная ситуация с новыми моделями "немецкой тройки" (BMW, Mercedes-Benz и Audi - прим. НСН). Также мы понимаем, что лишаемся некоторых сервисных функций автомобилей, связанных с интернетом. Их нужно отключить, чтобы не показывать, где находится автомобиль. Однако это не является преградой, люди все равно заказывают Mercedes, BMW, Porsche, Land Rover», - пояснил он.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что при возвращении зарубежных брендов на российский рынок, спрос на их автомобили будет из-за большого выбора моделей.
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