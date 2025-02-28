«Обходятся на 60% дороже»: Как в России работает параллельный импорт автомобилей

В среднем каждый десятый автомобиль, зарегистрированный в России, в 2024 году был ввезен в рамках программы параллельного импорта, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Основной объем при этом составляют японские, корейские и немецкие бренды. В общей сложности российские покупатели потратили на параллельный импорт 1,2 триллиона рублей. Хайцеэр заявил, что сегодня автомобили зарубежных брендов часто оплачиваются и ввозятся в Россию через третьи страны.

«Официальных дилеров больше нет. Люди пользуются услугами каких-то компаний или частных лиц. Новые машины часто покупают напрямую в ОАЭ, схема с оплатами более сложная, часто деньги идут через третьи страны. Подержанные автомобили приобретаются, например, в Корее или Германии. Оплата тоже осуществляется через третьи страны либо криптовалютой. Машины заезжают не через прямые границы, а через Турцию, Иран или еще каким-то образом. При этом автомобили покупаются фактически по розничной цене, за исключением налога на добавленную стоимость, в разных странах разные проценты. Соответственно, любой этот автомобиль будет о дороже на 50-60%, чем прежде, поэтому преимущественно по параллельному импорту ввозятся машины премиального класса», - отметил он.