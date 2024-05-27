«Будут падать»: В отрасли не поддержали «лежачие полицейские» для электросамокатов

По ее словам, «лежачие полицейские» необходимы для успокаивания движения, чего можно добиться введением зон со сниженной скоростью передвижения на электросамокате.

«В отношении прокатных электросамокатов в зоне большого скопления людей более эффективной будет мера ввода зон со сниженной скоростью, их уже довольно много в Москве и по всей России. Таким образом, скорость электросамоката автоматически снижается, а движение успокаивается. Смысл «лежачих полицейских» как раз в том, чтобы успокоить движение. В случае с владельцами самокатов, мы можем получить травмированного человека, который просто не заметил «лежачий полицейский», так как подобное не свойственно для нашего общества. Также могут пострадать и пешеходы. В таком случае надо будет ставить какие-то дублирующие знаки по аналогии с автомобильными дорогами, которые будут предупреждать о наличие такого устройства впереди. Возвращаясь к арендным самокатам, то вполне себе возможен просто вандализм, когда никто не будет притормаживать перед препятствием. Я считаю, что развитие инфраструктуры является основой, на которой строится безопасность, на нее уже надстраивается обучение и соблюдение правил дорожного движения, фиксация этих нарушений, штрафы за такие нарушения. В основе – инфраструктура и разведение потоков участников дорожного движения», - отметила Эрдман.

Ранее Эрдман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявляла, что количество поездок на электросамокатах в России приблизится к полумиллиарду в 2024 году,

