«Будут падать»: В отрасли не поддержали «лежачие полицейские» для электросамокатов
Говоря о появлении «лежачих полицейских» в пешеходных зонах, нужно понять, насколько они будут безопасны и удобны для пешеходов, заявила НСН Ксения Эрдман.
Вместо «лежачих полицейских» для успокаивания движения уже существуют зоны со сниженной скоростью езды на электросамокатах, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратились в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). По словам директора ИИПСП Антона Орлова, в России участились аварии с электросамокатами в парках и на тротуарах. Эрдман отметила, что в пешеходных зонах больше всего пешеходов, которым могут помешать «лежачие полицейские».
«Говоря об использовании «лежачих полицейских» на автомобильных дорогах, то ни у кого не возникнет сомнения, что это создано для обеспечения безопасности. Но нужно помнить, что по автомобильным дорогам передвигаются только автомобили, а вот по тротуарам ездят не только самокатчики. Пешеходная зона создана в первую очередь для пешеходов, самокаты там находятся, я надеюсь, временно и вынужденно до тех пор, пока не будет развита соответствующая инфраструктура. Если это пешеходная зона, то нужно понять, насколько безопасны и удобны будут «лежачие полицейские» для основных пользователей тротуаров – пешеходов, маломобильных граждан, пенсионеров, мам с колясками и так далее. В первую очередь нужно подумать об этих категориях граждан», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, «лежачие полицейские» необходимы для успокаивания движения, чего можно добиться введением зон со сниженной скоростью передвижения на электросамокате.
«В отношении прокатных электросамокатов в зоне большого скопления людей более эффективной будет мера ввода зон со сниженной скоростью, их уже довольно много в Москве и по всей России. Таким образом, скорость электросамоката автоматически снижается, а движение успокаивается. Смысл «лежачих полицейских» как раз в том, чтобы успокоить движение. В случае с владельцами самокатов, мы можем получить травмированного человека, который просто не заметил «лежачий полицейский», так как подобное не свойственно для нашего общества. Также могут пострадать и пешеходы. В таком случае надо будет ставить какие-то дублирующие знаки по аналогии с автомобильными дорогами, которые будут предупреждать о наличие такого устройства впереди. Возвращаясь к арендным самокатам, то вполне себе возможен просто вандализм, когда никто не будет притормаживать перед препятствием. Я считаю, что развитие инфраструктуры является основой, на которой строится безопасность, на нее уже надстраивается обучение и соблюдение правил дорожного движения, фиксация этих нарушений, штрафы за такие нарушения. В основе – инфраструктура и разведение потоков участников дорожного движения», - отметила Эрдман.
Ранее Эрдман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявляла, что количество поездок на электросамокатах в России приблизится к полумиллиарду в 2024 году,
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