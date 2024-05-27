СМИ: МВД попросили установить «лежачие полицейские» для электросамокатов
АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратились в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России, пишут «Известия».
В документе приводится статистика министерства, согласно которой в России с каждым годом увеличивается число происшествий с участием электросамокатов. Так, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП, что в три раза больше, чем за этот же период 2022 года.
По словам директора ИИПСП Антона Орлова, в России участились аварии с электросамокатами в парках и на тротуарах, чем и обусловлена инициатива организации по созданию «лежащих полицейских» для СИМ. Снижение максимально допустимой скорости для передвижения на электросамокатах в России до 25 километрах в час улучшило ситуацию с арендованными самокатами, однако никак не повлияло на владельцев электросамокатов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru