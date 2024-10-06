Будущий врач из Чувашии: «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева
Второе и третье место заняли участницы из Тольятти и Санкт-Петербурга.
НОВАЯ «МИСС РОССИЯ»
Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Финал состоялся 5 октября в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Валентина получила корону, приз в один млн рублей, а также возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал последнего состоится в Мексике 16 ноября.
«Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная"», - сказала новая «Мисс Россия» после победы, признавшись, что даже не рассчитывала на первое место в конкурсе.
Алексеева также пообещала, что сделает все «возможное и невозможное», чтобы Россия стала лучшей на конкурсе «Мисс Вселенная».
Титул «Первой вице-мисс России» достался Ирине Мироновой из Тольятти, а «Второй вице-мисс России» — Ульяне Евдокимовой из Санкт-Петербурга. Девушки получат гранты на обучение в российских вузах. Евдокимова также набрала наибольшее количество голосов по результатам онлайн-голосования.
При этом в новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила участница из Саратовской области Ангелина Горбунова. Девушка получила титул «Мисс Atomy» и право быть амбассадором бренда.
Всего в финале оказалось 50 участниц из разных уголков России. Директор конкурса Анастасия Беляк рассказала, что в 2024 году организаторы получили рекордно большое количество заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.
КРАСИВЫЙ ВРАЧ ХОЧЕТ В КОРЕЛИЮ
По информации, опубликованной на официальном сайте конкурса, Валентина Алексеева учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело» и мечтает стать врачом, чтобы «помогать людям и быть полезной обществу». На конкурсе девушка также поделилась, что мечтает побывать в Карелии, потому что этот регион знаменит красивой и разнообразной природой.
Известно, что «Мисс Россия – 2024» увлекается балетом, спортом и принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии. По словам победительницы, по жизни ее вдохновляет мама, она же является для нее «примером того, что все возможно».
Девушка призналась, что гордится своей победой в региональном конкурсе «Мисс Чувашия». Своими уникальными качествами она считает креативность, стрессоустойчивость и компетентность.
В числе своих любимых книг Алексеева назвала произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание» и Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Она также рассказала, что любит фильм «Коко де Шанель».
«Жить в моменте и наслаждаться каждым днем, ценить опыт, который мы получаем на конкурсе. Победа начинается с мысли о том, что ты можешь», - пожелала победительница «Мисс Россия – 2024» другим участницам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 20-летняя Лилиана Булатова.
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