Титул «Юная Супермодель Мира» выиграла 14-летняя россиянка Софья Швыгова
Победительницей конкурса «Юная супермодель мира — 2024» (Miss Teen Supermodel Worldwide 2024) стала 14-летняя россиянка София Швыгова . Об этом сообщает пресс-служба смотра.
Мероприятие проходило в Нью-Дели (Индия) в рамках конкурса «Мисс супермодель мира — 2024» (Miss Supermodel Worldwide 2024). Участие в нём приняли представительницы более чем 30 стран мира, в том числе из Бельгии, Нидерландов, США, Кореи, Шри-Ланки и Казахстана.
В главном конкурсе победу присудили филиппинке Марии Теа Джудинель Касункад, а жительница Южно-Сахалинска была признана самой красивой юной участницей смотра.
«Это был интересный и особенный опыт для меня... Самое главное, что я поняла, это то, что надо верить в себя, тогда у вас все получится!» — написала Швыгова в своих соцсетях.
Ранее победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала 24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru