Титул «Юная Супермодель Мира» выиграла 14-летняя россиянка Софья Швыгова

Мероприятие проходило в Нью-Дели (Индия) в рамках конкурса «Мисс супермодель мира — 2024» (Miss Supermodel Worldwide 2024). Участие в нём приняли представительницы более чем 30 стран мира, в том числе из Бельгии, Нидерландов, США, Кореи, Шри-Ланки и Казахстана.

В главном конкурсе победу присудили филиппинке Марии Теа Джудинель Касункад, а жительница Южно-Сахалинска была признана самой красивой юной участницей смотра.

«Это был интересный и особенный опыт для меня... Самое главное, что я поняла, это то, что надо верить в себя, тогда у вас все получится!» — написала Швыгова в своих соцсетях.

Ранее победительницей конкурса красоты «Мисс Мира» стала 24-летняя студентка из Чехии Кристина Пышкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

