На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят участницу из Саудовской Аравии
Представительница Саудовской Аравии впервые примет участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2024». Об этом пишет издание Middle East Monitor.
На международный смотр отправится «Мисс Саудовская Аравия» Руми аль-Катани. Представительнице королевства 27 лет, девушка имеет диплом бакалавра по стоматологии. Как отметила аль-Катани, участие в конкурсе — честь для нее.
Финал смотра «Мисс Вселенная 2024» пройдет в Мексике в сентябре. В 2023 году финал конкурса состоялся в Сальвадоре, корону «Мисс Вселенной» завоевала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа, напоминает RT.
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