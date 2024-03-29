На конкурс «Мисс Вселенная» впервые отправят участницу из Саудовской Аравии

Представительница Саудовской Аравии впервые примет участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2024». Об этом пишет издание Middle East Monitor.

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На международный смотр отправится «Мисс Саудовская Аравия» Руми аль-Катани. Представительнице королевства 27 лет, девушка имеет диплом бакалавра по стоматологии. Как отметила аль-Катани, участие в конкурсе — честь для нее.

Финал смотра «Мисс Вселенная 2024» пройдет в Мексике в сентябре. В 2023 году финал конкурса состоялся в Сальвадоре, корону «Мисс Вселенной» завоевала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа, напоминает RT.

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