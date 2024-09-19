Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой

Из документа следует, что Федорова получила звание «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

В разные годы она вела на российском телевидении такие проекты, как «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер». С 2002 года также регулярно появлялась в роли ведущей в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Ранее звание заслуженного артиста России было присвоено автору и исполнителю Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом Shaman, напоминает «Радиоточка НСН».

