Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
Президент России Владимир Путин присвоил телеведущей, победительнице конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксан Федоровой (Бородиной) звание «Заслуженный артист России». Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Из документа следует, что Федорова получила звание «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
В разные годы она вела на российском телевидении такие проекты, как «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер». С 2002 года также регулярно появлялась в роли ведущей в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Ранее звание заслуженного артиста России было присвоено автору и исполнителю Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом Shaman, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru