Участница из России победила на конкурсе «Миссис Европа»
Россиянка Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа-2024» (Mrs. Europe 2024). Об этом говорится в сообщении организаторов смотра.
Состязание прошло в Болгарии. За титул боролись 25 женщин в возрасте 24-49 лет из разных стран, в том числе Италии, Германии, Португалии, Нидерландов.
«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты "Миссис Европа-2024"», — отметили организаторы.
Российская участница также стала победительницей в дополнительных номинациях «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
Динара Саляхова — чемпионка Татарстана по спортивным-бальным танцам. Жительница Казани воспитывает двух сыновей и развивает свой бренд спортивной одежды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru