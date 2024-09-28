Участница из России победила на конкурсе «Миссис Европа»

Состязание прошло в Болгарии. За титул боролись 25 женщин в возрасте 24-49 лет из разных стран, в том числе Италии, Германии, Португалии, Нидерландов.

«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты "Миссис Европа-2024"», — отметили организаторы.

Российская участница также стала победительницей в дополнительных номинациях «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

Динара Саляхова — чемпионка Татарстана по спортивным-бальным танцам. Жительница Казани воспитывает двух сыновей и развивает свой бренд спортивной одежды.

