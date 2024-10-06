«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии
Победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала Валентина Алексеева из Чувашии, сообщает РИА Новости.
Ей 18 лет. Теперь девушка обладательница короны и приза в 1 млн рублей. Кроме того, Алексеева получила возможность принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал последнего пройдет в Мексике в ноябре.
«Мисс Россия» учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности «Лечебное дело».
Ранее участница из России победила на конкурсе «Миссис Европа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru