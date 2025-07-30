Каравай вместо пафоса: Молодежь заменила стиль «дорого-богато» сельскими свадьбами
Тематические кино-свадьбы и эльфийский стиль давно стали антитрендами, при этом зумеры разделились на минималистов и сторонников роскоши, сказала в эфире НСН Евгения Лейбман.
Свадьбы в народном стиле становятся новым трендом для молодых пар, при этом тематические и «европейские» торжества утратили популярность среди россиян, объяснила в интервью НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
По данным СМИ, свадьбы в сельской эстетике сегодня оказались в топе у зумеров и миллениалов. Например, недавно деревенскую свадьбу сыграла солистка группы CREAM SODA Алиса Стяжкова. Торжество прошло в усадьбе под Рязанью, гармонист исполнял частушки, а гости пели у костра. Лейбман отметила, что совсем недавно такие свадьбы были моветоном.
«История с простотой и минимализмом свадеб началась еще после пандемии. Какое-то время назад тот же каравай, выкупы и тому подобное – это был моветон, но сейчас практически на каждой свадьбе идет возвращение к традициям и национальным костюмам. Это сегодня наблюдается в целом в нашей культуре. Это и в декоре отражается, и в цветовой палитре, и в цветах, и в традициях. Загородный стиль, колосья, натуральность и естественность – все это есть. Раньше в моде было все европейское и были популярны свадьбы в стиле "рустик", но по сути, это тот же деревенский стиль. Сейчас это просто называется сельская свадьба. Уже не стыдно добавлять русский колорит. Недавно у меня на свадьбе ребята и все гости пели гимн России, раньше такого не было», - рассказала эксперт.
При этом она отметила, что тематические свадьбы быстро становятся антитрендом.
«Лет 10 назад были очень популярные тематические свадьбы. Например, делали свадьбы в стиле "Игры престолов", в образах каких-то эльфов. Выходил тот или иной популярный фильм или сериал, и пары говорили: мы хотим такое. Однако все, что очень популярно, так же быстро становится антитрендом и стремительно теряет популярность. Если ты смотришь 10 лет спустя на фотографии эльфийской свадьбы, то испытываешь испанский стыд. Если пары хотят в будущем показать фото и видео со свадеб детям и внукам, это будет выглядеть довольно странно. Тенденция тематических свадеб ушла примерно семь лет назад. Потом очень модными были европейские свадьбы, но это самое скучное, что может быть. Это такой а-ля фуршет, когда все на лужайке ходят с бокалом шампанского, ведущего нет, а гости изредка говорят тосты в единственный микрофон», - отметила Лейбман.
По ее слова, дорогие свадьбы никуда не делись, но молодежь разделилась, и ее часть больше не гонится за пафосом.
«Роскошные свадьбы, безусловно, никуда не делись, это разные форматы. Всегда были и будут большие свадьбы с приглашенными звездами и роскошным декором, но есть и другая категория пар, которые уходят от больших бюджетов в сторону минимализма. Они берут не бюджетом, а прикольной локацией и интересной задумкой. Молодежь разделилась, часть зумеров, как это и было всегда, гонится за известными брендами, а кто-то мимо этого проходит. Такие ребята выбирают стиль свадеб где-то на природе, с друзьями, без пафоса и даже без дресс-кода. Уже нет жестких требований и погони за тем, чтобы это было дорого-богато», - заключила собеседница НСН.
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