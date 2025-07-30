Свадьбы в народном стиле становятся новым трендом для молодых пар, при этом тематические и «европейские» торжества утратили популярность среди россиян, объяснила в интервью НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

По данным СМИ, свадьбы в сельской эстетике сегодня оказались в топе у зумеров и миллениалов. Например, недавно деревенскую свадьбу сыграла солистка группы CREAM SODA Алиса Стяжкова. Торжество прошло в усадьбе под Рязанью, гармонист исполнял частушки, а гости пели у костра. Лейбман отметила, что совсем недавно такие свадьбы были моветоном.