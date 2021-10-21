«Потери на миллиард». Кинотеатры Москвы подсчитали «эффект» от длинных выходных
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров объяснил НСН, почему театры и музеи не стали закрывать, в отличие от кинотеатров.
Потери московских кинотеатров от сорванных премьер и кассовых сборов в период «длинных» ноябрьских выходных составят примерно миллиард рублей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
«Если мы говорим о Москве, то, если считать грубо, это один миллиард потерь на кассовых сборах и доходов от консешн (баров в кинотеатрах – прим. НСН), учитывая, что это 11 выходных дней, на которые были запланированы несколько крупных премьер, в том числе премьера российского фильма «Лётчик» Рената Давлетьярова», - сказал Березин.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице выходными будут дни с 28 октября по 7 ноября. На это время будет приостановлена работа кинотеатров, предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом «под запрет» не попали театры и музеи.
При этом Березин отметил, что с представителями киноиндустрии не советовались, допустив, что от антиковидных ограничений будет эффект.
«С нами вообще мало что обсуждают заранее. С другой стороны, то, что этим меры коснулись не только кинотеатров, фитнесов и ресторанов, где, как мы знаем, какой-то особый вирус, а еще и магазинов с торговыми центрами, наверное, это несколько поможет сбить волну заражений. Наверное, это правильно. Другой вопрос, что для нас это потери и убытки, и мы будем обсуждать, как их можно минимизировать», - пояснил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров.
Березин также объяснил, почему на фоне закрытия кинотеатров, театры и музеи будут работать в «длинные выходные».
«Во-первых, музеи и театры не относятся у нас в стране к массовым мероприятиям, к сожалению. А во-вторых, 90% этих учреждений федерального значения, и федералы должны устанавливать для них режим работы, а не городские власти», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, ресторатор и омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов сказал «Радиоточке НСН», что в отрасли болезненно восприняли новые ограничения.
«Власти нас не предупреждали о введении локдауна, но мы ждали чего-то подобного, видя статистику заболеваемости по Москве. Все по-разному к этому отнеслись. Как предприниматели, конечно, восприняли болезненно. Как жители Москвы, как граждане – многие понимают необходимость этой меры», - отметил Миронов
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова сказала «Радиоточке НСН», что в связи с новыми ограничениями рестораторы будут просить у столичных властей полную компенсацию убытков.
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