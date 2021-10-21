«Потери на миллиард». Кинотеатры Москвы подсчитали «эффект» от длинных выходных

Потери московских кинотеатров от сорванных премьер и кассовых сборов в период «длинных» ноябрьских выходных составят примерно миллиард рублей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Если мы говорим о Москве, то, если считать грубо, это один миллиард потерь на кассовых сборах и доходов от консешн (баров в кинотеатрах – прим. НСН), учитывая, что это 11 выходных дней, на которые были запланированы несколько крупных премьер, в том числе премьера российского фильма «Лётчик» Рената Давлетьярова», - сказал Березин.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице выходными будут дни с 28 октября по 7 ноября. На это время будет приостановлена работа кинотеатров, предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом «под запрет» не попали театры и музеи.