Иммунолог усомнился в рекомендованных сроках ревакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач терапевт иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с тезисом об опасности вакцинации от коронавируса при высоком уровне антител и призвал дождаться научных публикаций на эту тему.

Ранее такое мнение высказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Биолог отметила, что уже имеющиеся в организме антитела могут «ударить» по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность. При этом, клеточная память не станет вырабатывать новые антитела, поскольку антиген уже был нейтрализован, отмечает РИА Новости.

«Пока нет реальных публикаций о том, как уровень антител связан с уровнем защиты. Я, например, не считаю, что после перенесённой болезни или вакцинации только титр антител определяет противостояние вирусу. Потому что сотни и даже тысячи компонентов иммунной системы, кроме антител, участвуют в иммунном ответе. И титр антител – один из них. Не они главные защитники», - заявил, в свою очередь, Жемчугов.