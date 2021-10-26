Иммунолог усомнился в рекомендованных сроках ревакцинации от COVID-19
Терапевт Владислав Жемчугов заявил, что пока связь уровня антител с уровнем защиты от COVID-19 не установлена - необходимы новые исследования и публикации на их основе.
Доктор медицинских наук, врач терапевт иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с тезисом об опасности вакцинации от коронавируса при высоком уровне антител и призвал дождаться научных публикаций на эту тему.
Ранее такое мнение высказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Биолог отметила, что уже имеющиеся в организме антитела могут «ударить» по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность. При этом, клеточная память не станет вырабатывать новые антитела, поскольку антиген уже был нейтрализован, отмечает РИА Новости.
«Пока нет реальных публикаций о том, как уровень антител связан с уровнем защиты. Я, например, не считаю, что после перенесённой болезни или вакцинации только титр антител определяет противостояние вирусу. Потому что сотни и даже тысячи компонентов иммунной системы, кроме антител, участвуют в иммунном ответе. И титр антител – один из них. Не они главные защитники», - заявил, в свою очередь, Жемчугов.
Кроме того, по словам специалиста, известны случаи так называемого антителозависимого усиления заболевания.
«Например, при лихорадке Денге, когда испытывали вакцину, увидели, что заражение вакцинированных приводит к тому, что антитела являются как бы проводником вируса внутрь клетки и разносчиком по организму. Если их нет, человек болел легче, когда много – болел тяжелее. Это второе основание для такого заявления. А что в реальности? Нужно дождаться публикаций – я уверен, что эта работа ведётся – где будет показано, как титр антител коррелирует с защитой от заражения, заболевания. И эти цифры надо опубликовать. Например, через шесть месяцев после перенесённой болезни, при таком-то титре люди начинают болеть вновь. Тогда понятно что с шести месяцев после вакцинации при таком-то титре антител надо ревакцинироваться. Важно понять, кто поступает в больницы. Например, после вакцинации или переболев, на таком-то титре антител, через полгода или год люди начинают поступать в больницы. И всем будет понятно, когда надо ревакцинировать человека. А пока вопрос о сроках ревакцинации – лишь гипотезы. Кто-то говорит, что надо через полгода. А может, через год?», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
Решение вопроса о ревакцинации в случае тяжелых длительных болезней онкологических или аутоиммунных пациент должен доверить своему лечащему врачу, отметил Жемчугов.
«Всё зависит от самого человека. Если у него есть какие-то аутоиммунные заболевания, онкология - вакцинироваться надо, но с большой осторожностью», - резюмировал эксперт.
В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса лучше всего проходить через полгода. Ученый отметил, что шесть месяцев — это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Гинцбург добавил, что такой период до повторной прививки обусловлен появлением «дельта»-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.
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