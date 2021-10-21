«Не хочу быть ворчуном!» Бывший главный инфекционист Москвы призвал продлить локдаун на месяц

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. На протяжении мини-локдауна прекратят работу организации сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом продажа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости продолжится в обычном режиме.

При этом он отверг перспективу закрытия в Москве общественного транспорта, признав, что там происходит большинство заражений.

«Где больше всего заражаются? В транспорте и дома от своих близких. Это два узких места. Это не только у нас, а и за рубежом. Но если закрыть транспорт, город полностью встанет. У нас все имеют личный транспорт? Как добраться до поликлиники, особенно пожилым людям? Социальных такси мало. Шаговая доступность в магазины также далеко не у всех», - подчеркнул бывший главный инфекционист столицы.

Малышев также высказал мнение, что рано или поздно в России вакцинация станет обязательной.

«Вы видите, как работают убеждения. Никак! Я думаю, что к обязательной вакцинации придут. Не мы первые, не мы последние, хотя тут мы – последние, потому что на Западе давным-давно: «Хочешь работать? Прививайся. Не хочешь – не прививайся, но и не работай». Можно объявить самые распрекрасные предложения, но самое главное – как они будут выполняться. А то сейчас народ рванул бронировать путевки. А там, где билеты, – вокзалы и аэропорты, а там – зал ожидания или накопитель, где ничего не соблюдается», - пояснил врач-инфекционист.

При этом он напомнил, что те, кто вакцинировался, тоже могут быть носителями вируса и не должны заниматься шапкозакидательством.

«Премьер-министр Латвии извинился перед привитыми за то, что им приходится страдать из-за того, что много непривитых. На самом деле так. Но кто сказал, что вакцинированным можно ходить без масок? Тем, кто привит, все равно нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски – и в Европе так, и у нас постоянно говорят, что не надо заниматься шапкозакидательством. Мол, он привит, и ничего больше не надо. Привитый тоже может быть распространителем вируса – сам не болеет, а других может заразить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».