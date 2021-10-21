«Не хочу быть ворчуном!» Бывший главный инфекционист Москвы призвал продлить локдаун на месяц
Больше всего заражений COVID-19 происходит в кругу семьи и на транспорте, но его закрыть нельзя, поскольку «город встанет», сказал НСН Николай Малышев.
Введенные в Москве антиковидные ограничения несколько запоздали и недостаточны по срокам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.
«Не хочу быть 70-летним ворчуном, но могли бы и пораньше объявить эти меры. Ну и, наверное, надо бы расширить их временные рамки хотя бы на два инкубационных периода – на один месяц. Любое разделение - это благо, другое дело, что это (11-дневный локдаун – прим. НСН) маловато. Но лучший критерий это практика, так что посмотрим», - сказал Малышев.
Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. На протяжении мини-локдауна прекратят работу организации сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом продажа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости продолжится в обычном режиме.
При этом он отверг перспективу закрытия в Москве общественного транспорта, признав, что там происходит большинство заражений.
«Где больше всего заражаются? В транспорте и дома от своих близких. Это два узких места. Это не только у нас, а и за рубежом. Но если закрыть транспорт, город полностью встанет. У нас все имеют личный транспорт? Как добраться до поликлиники, особенно пожилым людям? Социальных такси мало. Шаговая доступность в магазины также далеко не у всех», - подчеркнул бывший главный инфекционист столицы.
Малышев также высказал мнение, что рано или поздно в России вакцинация станет обязательной.
«Вы видите, как работают убеждения. Никак! Я думаю, что к обязательной вакцинации придут. Не мы первые, не мы последние, хотя тут мы – последние, потому что на Западе давным-давно: «Хочешь работать? Прививайся. Не хочешь – не прививайся, но и не работай». Можно объявить самые распрекрасные предложения, но самое главное – как они будут выполняться. А то сейчас народ рванул бронировать путевки. А там, где билеты, – вокзалы и аэропорты, а там – зал ожидания или накопитель, где ничего не соблюдается», - пояснил врач-инфекционист.
При этом он напомнил, что те, кто вакцинировался, тоже могут быть носителями вируса и не должны заниматься шапкозакидательством.
«Премьер-министр Латвии извинился перед привитыми за то, что им приходится страдать из-за того, что много непривитых. На самом деле так. Но кто сказал, что вакцинированным можно ходить без масок? Тем, кто привит, все равно нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски – и в Европе так, и у нас постоянно говорят, что не надо заниматься шапкозакидательством. Мол, он привит, и ничего больше не надо. Привитый тоже может быть распространителем вируса – сам не болеет, а других может заразить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова сказала «Радиоточке НСН», что в связи с новыми ограничениями рестораторы будут просить у столичных властей полную компенсацию убытков, включая 100-процентные зарплаты.
«Отрасль пережила эксперимент с QR-кодами, мы потеряли больше 200 предприятий за 2,5 недели. Отрасль прививала сотрудников, мигрантов за свой счет, и каждый раз нам говорили: "Подождите, мы вот это сделаем, и тогда точно не будет угрозы закрытия, вы сможете восстанавливаться". Но реально мы видим с вами, что откуда мы ушли в марте 2020, туда мы в октябре 2021 года и пришли, к тому же локдауну. Зачем тогда были все эти жертвы, закрытые предприятия, обрушенный бизнес? Мы понимаем, что такая тактика не работает. Надеемся, что будет диалог по полной компенсации убытков всем, кого сейчас закрывают на очередные выходные за счет работодателя», - подчеркнула она.
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