Британские медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса
Поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства будут сопровождать перенесших COVID-19. К такому выводу в результате исследований пришли ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Daily Telegraph.
Опасность образования фиброза легких будет преследовать каждого третьего вылечившегося от коронавируса. У половины переболевших COVID-19 сохраняется опасность возникновения психологических, когнитивых и физических нарушений.
Кроме того, вирус вызывает поражения головного мозга, которые увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.
Британские специалисты считают, что после коронавируса пациентам потребуется год на восстановление здоровья, и допускают, что часть больных не восстановятся полностью.
Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН также заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.
«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru