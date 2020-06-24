Британские медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса

Поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства будут сопровождать перенесших COVID-19. К такому выводу в результате исследований пришли ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

Опасность образования фиброза легких будет преследовать каждого третьего вылечившегося от коронавируса. У половины переболевших COVID-19 сохраняется опасность возникновения психологических, когнитивых и физических нарушений.

Кроме того, вирус вызывает поражения головного мозга, которые увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.

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Британские специалисты считают, что после коронавируса пациентам потребуется год на восстановление здоровья, и допускают, что часть больных не восстановятся полностью.

Ранее депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН также заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.

«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
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