Британские медики предупредили о пожизненных последствиях коронавируса

Поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства будут сопровождать перенесших COVID-19. К такому выводу в результате исследований пришли ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

Опасность образования фиброза легких будет преследовать каждого третьего вылечившегося от коронавируса. У половины переболевших COVID-19 сохраняется опасность возникновения психологических, когнитивых и физических нарушений.

Кроме того, вирус вызывает поражения головного мозга, которые увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.