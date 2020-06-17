Роспотребнадзор: Россия через месяц достигнет минимума по приросту заражений коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия через месяц достигнет минимума по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1», пишет РИА Новости.

По словам Поповой, число заражений за сутки, выявленных накануне, показывает динамичное снижение во всех регионах. Напомним, что, по данным оперштаба, в России за минувшие сутки было выявлено 7 843 новых случая коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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