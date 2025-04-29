СМИ: Недвижимость и миллионы нашли у родственников обанкротившейся Блиновской
У брата и матери обанкротившегося блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской нашли элитную недвижимость и миллионные счета, передает Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, Александр Останин владеет девятью помещениями в Москве, а также тремя парковочными местами. У матери Блиновской Елены Останиной в собственности три помещения в столице и одно в Ярославле. При этом на счетах родственников блогера — $20 000 и три млн рублей.
При этом суд постановил вернуть родственников блогера средства на ее счета и признать ее законной владелицей имущества. В качестве третьих лиц в судебном процессе также участвуют связанные с Блиновской ООО («Оливия Групп», «Дог Осьминог», «Рыбная история» и другие). Уточняется, что компании могут использоваться для погашения долга.
Блиновская была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Ранее ее защита обжаловала приговор, подав апелляционную жалобу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Недвижимость и миллионы нашли у родственников обанкротившейся Блиновской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru