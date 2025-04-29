СМИ: Недвижимость и миллионы нашли у родственников обанкротившейся Блиновской

При этом суд постановил вернуть родственников блогера средства на ее счета и признать ее законной владелицей имущества. В качестве третьих лиц в судебном процессе также участвуют связанные с Блиновской ООО («Оливия Групп», «Дог Осьминог», «Рыбная история» и другие). Уточняется, что компании могут использоваться для погашения долга.

Блиновская была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Ранее ее защита обжаловала приговор, подав апелляционную жалобу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

