СМИ: Недвижимость и миллионы нашли у родственников обанкротившейся Блиновской

У брата и матери обанкротившегося блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской нашли элитную недвижимость и миллионные счета, передает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Александр Останин владеет девятью помещениями в Москве, а также тремя парковочными местами. У матери Блиновской Елены Останиной в собственности три помещения в столице и одно в Ярославле. При этом на счетах родственников блогера — $20 000 и три млн рублей.

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При этом суд постановил вернуть родственников блогера средства на ее счета и признать ее законной владелицей имущества. В качестве третьих лиц в судебном процессе также участвуют связанные с Блиновской ООО («Оливия Групп», «Дог Осьминог», «Рыбная история» и другие). Уточняется, что компании могут использоваться для погашения долга.

Блиновская была осуждена по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Ранее ее защита обжаловала приговор, подав апелляционную жалобу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:БанкротствоБлогер

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