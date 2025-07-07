Брат Блиновской заявил, что спорная квартира была куплена до ее популярности

Квартира, на которую претендует финансовый управляющий блогера Елены Блиновской в рамках процедуры банкротства, была приобретена задолго до того, как она стала известной. Об этом «Известиям» сообщил брат предпринимательницы Александр Останин, являющийся владельцем недвижимости.

По его словам, речь идет о жилье, в котором в настоящее время проживают его дети. Вторая квартира, как он уточнил, принадлежит ему лично, но пока не обжита. Также в числе имущества числятся кладовки и машино-места. Останин подчеркнул, что квартира была куплена еще в 2016 году, когда его сестра еще не занималась проведением онлайн-марафонов. Он добавил, что соответствующий договор купли-продажи был заключен официально.