Брат Блиновской заявил, что спорная квартира была куплена до ее популярности
Квартира, на которую претендует финансовый управляющий блогера Елены Блиновской в рамках процедуры банкротства, была приобретена задолго до того, как она стала известной. Об этом «Известиям» сообщил брат предпринимательницы Александр Останин, являющийся владельцем недвижимости.
По его словам, речь идет о жилье, в котором в настоящее время проживают его дети. Вторая квартира, как он уточнил, принадлежит ему лично, но пока не обжита. Также в числе имущества числятся кладовки и машино-места. Останин подчеркнул, что квартира была куплена еще в 2016 году, когда его сестра еще не занималась проведением онлайн-марафонов. Он добавил, что соответствующий договор купли-продажи был заключен официально.
Помимо этого, по данным Останина, финансовый управляющий намерен обратить взыскание и на квартиру в Ярославле, где в прошлом проживала семья Блиновской.
Он также заявил, что не получал значительной материальной поддержки от сестры. По его словам, за все время та перевела ему лишь 19 рублей в рамках одного из ее марафонов — сумму, которую он якобы когда-то одолжил ей в детстве, передает «Радиоточка НСН».
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