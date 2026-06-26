Дело не в деньгах: Как частные школы переманивают учителей
Есть отдельные частные школы с высокими зарплатами, но в целом разброс не очень большой, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Частные школы не являются причиной дефицита учителей в государственных учреждениях, при том, что педагоги действительно идут работать в частные школы в погоне за адекватными условиями работы. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Школы России остро нуждаются в квалифицированных учителях русского языка и литературы, сообщило издание «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании. Отмечается, что часть педагогов переходит из государственных школ в частные, потому что иногда там выше доход, меньше учеников в классах, бюрократии и более гибкая методика преподавания. Казаков заявил, что частные школы не могут создать дефицит педагогов.
«Я бы не сказал, что это глобально так. Педагоги действительно ищут, где полегче работать. Но все-таки частные школы не могут создать ситуацию дефицита. Люди просто уходят из школ, либо не идут работать в школы после педвузов. Что касается зарплат, они глобально не отличаются в государственных и частных школах. Конечно, есть отдельные частные школы с высокими зарплатами, например, некоторые школы в Москве. В частных школах может быть повыше зарплата, но при этом нет, например, отпускных, потому что там заключается срочный договор на девять месяцев, и отпускные выбить очень сложно. Естественно, никто в частной школе не даст полной картины по зарплатам, я даже знаю примеры, когда в частных школах зарплаты ниже, чем в государственных. Но люди все равно уходят в частные школы, потому что там хотя бы возможно работать», — сказал Казаков.
Собеседник НСН объяснил также, почему родители порой недовольны уровнем подготовки учителя.
«Часто родители не очень довольны учителем, потому что качество начинает падать из-за очень высокой нагрузки при маленькой зарплате. Кроме того, зачастую это связано с вещами, которые не зависят от учителя. Например, дети плохо написали всероссийскую проверочную работу, при этом уроки были замечательные, а программа может отличаться. Есть много всяких нюансов, но чаще всего в школу идут работать хорошие специалисты», — подытожил он.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что русский язык, литература, иностранный язык, а также предмет критическое мышление должны изучаться в школах углубленно до 11 класса.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дело не в деньгах: Как частные школы переманивают учителей
- Дожди еще польют: На Москву надвигается тридцатиградусная жара
- Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине
- Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за задержания дипкурьеров
- В усадьбе с призраком: Режиссер «Зовите Витю!» о съемках паранормальной комедии
- Кобяков: Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в годы ВОВ
- В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку
- Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой
- Телеграм: Киев грозит Минску и злит Варшаву
- Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск - Хабаровск