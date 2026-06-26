Частные школы не являются причиной дефицита учителей в государственных учреждениях, при том, что педагоги действительно идут работать в частные школы в погоне за адекватными условиями работы. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Школы России остро нуждаются в квалифицированных учителях русского языка и литературы, сообщило издание «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании. Отмечается, что часть педагогов переходит из государственных школ в частные, потому что иногда там выше доход, меньше учеников в классах, бюрократии и более гибкая методика преподавания. Казаков заявил, что частные школы не могут создать дефицит педагогов.

«Я бы не сказал, что это глобально так. Педагоги действительно ищут, где полегче работать. Но все-таки частные школы не могут создать ситуацию дефицита. Люди просто уходят из школ, либо не идут работать в школы после педвузов. Что касается зарплат, они глобально не отличаются в государственных и частных школах. Конечно, есть отдельные частные школы с высокими зарплатами, например, некоторые школы в Москве. В частных школах может быть повыше зарплата, но при этом нет, например, отпускных, потому что там заключается срочный договор на девять месяцев, и отпускные выбить очень сложно. Естественно, никто в частной школе не даст полной картины по зарплатам, я даже знаю примеры, когда в частных школах зарплаты ниже, чем в государственных. Но люди все равно уходят в частные школы, потому что там хотя бы возможно работать», — сказал Казаков.