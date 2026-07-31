Почему сейчас лучшее время учить китайский язык

Председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов, в свою очередь, подчеркнул важность владения китайским языком для выстраивания эффективного делового взаимодействия между Россией и Китаем.

«Китайский язык осваивается не так быстро, как английский, — у него своя специфика. Для его изучения требуется больше времени. Если начать учить китайский ещё в школе, это даст преимущество будущим студентам и специалистам. В институте или во взрослом возрасте осваивать язык сложнее и дольше», — отметил Кипарисов.

Ранее преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков сказал НСН, что в России растет популярность китайского языка, однако русскому человеку его изучение дается очень непросто по ряду причин, одна из которых — иероглифы.

