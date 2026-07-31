Почему сейчас лучшее время учить китайский язык
Сергей Разов в пресс-центре НСН подчеркнул практическую ценность изучения китайского языка для россиян, а Павел Кипарисов, в свою очередь, отметил важность владения китайским языком для выстраивания эффективного делового взаимодействия между Россией и Китаем.
Экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов в пресс-центре НСН поделился прогнозами относительно развития торгово‑экономических отношений между Россией и Китаем. Он отметил стремительный рост онлайн‑торговли, а также подчеркнул практическую ценность изучения китайского языка для россиян.
«Динамика торговли между Россией и Китаем будет расти с каждым годом. Онлайн‑торговля развивается огромными темпами. Я считаю, что россиянам сейчас было бы полезно изучать китайский язык. Около 25 % населения планеты говорят на китайском — думаю, не меньше, чем на английском. Наше взаимное сотрудничество продолжает развиваться и укрепляться. Поэтому знание этого языка было бы крайне полезным», — сказал собеседник НСН.
Председатель Российско‑Китайской Гильдии коммерции Павел Кипарисов, в свою очередь, подчеркнул важность владения китайским языком для выстраивания эффективного делового взаимодействия между Россией и Китаем.
«Китайский язык осваивается не так быстро, как английский, — у него своя специфика. Для его изучения требуется больше времени. Если начать учить китайский ещё в школе, это даст преимущество будущим студентам и специалистам. В институте или во взрослом возрасте осваивать язык сложнее и дольше», — отметил Кипарисов.
Ранее преподаватель китайского языка, победитель конкурса «Учитель года России 2025» Дмитрий Баланчуков сказал НСН, что в России растет популярность китайского языка, однако русскому человеку его изучение дается очень непросто по ряду причин, одна из которых — иероглифы.
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